«Челси» уволит Конте в ближайшие часы, Луис Энрике станет новым тренером

По данным СМИ, дни главного тренера «Челси» Антонио Конте в клубе сочтены.

Владелец «синих» Роман Абрамович недоволен последними результатами команды, а также в целом поведением импульсивного итальянца. В частности, Абрамовичу не понравился конфликт Конте с нападающим Диего Костой, из-за которого форвард команду покинул, а «Челси» теперь это аукнулось. Конте должен быть уволен в ближайшие часы.

В то же время главным фаворитом Абрамовича на пост тренера считается бывший наставник «Барселоны» Луис Энрике. Сам Лучо тоже не против поработать с лондонским клубом. При этом сообщается о контракте с Энрике пока лишь до конца текущего сезона.

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