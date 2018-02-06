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«Челси» уволит Конте в ближайшие часы, Луис Энрике станет новым тренером

вчера, 15:14

По данным СМИ, дни главного тренера «Челси» Антонио Конте в клубе сочтены.

Владелец «синих» Роман Абрамович недоволен последними результатами команды, а также в целом поведением импульсивного итальянца. В частности, Абрамовичу не понравился конфликт Конте с нападающим Диего Костой, из-за которого форвард команду покинул, а «Челси» теперь это аукнулось. Конте должен быть уволен в ближайшие часы.

В то же время главным фаворитом Абрамовича на пост тренера считается бывший наставник «Барселоны» Луис Энрике. Сам Лучо тоже не против поработать с лондонским клубом. При этом сообщается о контракте с Энрике пока лишь до конца текущего сезона.

Лучше звоните Гусу. «Челси» рассыпался на глазах

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Все комментарии
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:39
Да уж лучше Конте оставить чем Энрике
dimagas1
dimagas1
сегодня в 00:29
Венгера нужно брать,схема вроде как отработана)))
Медив
Медив ответил BARCDJIN
сегодня в 00:03
BARCDJIN:
он фан Педро
Фанат киэнджина? Он был хоть смешнее
Медив
Медив ответил BagioR
сегодня в 00:01
BagioR:
Ты серьезно утверждаешь что Челси никогда не брали итальянцев с Серии А???? Ты точно фан Челси? Виалли, Кудичини, Ди Матео, Дзола, Пануччи, Казираги, Борини это только итальянцы. Есть ещё Шевченко Дешам Креспо
Да побольше фанат Челси, чем ты вообще фанат чего либо. Для особо любящих блеснуть в тему и без, я посимвольно объясню, что я доказывал. Оппонент утверждал, что руководство навязало Конте все трансферы. Я привел аргумент, что нынешнее руководство до прихода Конте крайне редко работало на итальянском рынке, по этому сомнительно, что они ему что то навязывали...
А теперь объясни, как твои примеры десяти-двадцатилетней давности вообще имеют отношение к нынешнему руководству?
dark_Akex
dark_Akex
вчера в 23:59
Конте остаётся, Энрике бандеролью отправили в Каталонию.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил BagioR
вчера в 23:21
BagioR:
Ты серьезно утверждаешь что Челси никогда не брали итальянцев с Серии А???? Ты точно фан Челси? Виалли, Кудичини, Ди Матео, Дзола, Пануччи, Казираги, Борини это только итальянцы. Есть ещё Шевченко Дешам Креспо
он фан Педро
BagioR
BagioR ответил Медив
вчера в 22:05
Ты серьезно утверждаешь что Челси никогда не брали итальянцев с Серии А???? Ты точно фан Челси?
Виалли, Кудичини, Ди Матео, Дзола, Пануччи, Казираги, Борини это только итальянцы. Есть ещё Шевченко Дешам Креспо
РОКЕР МУЗЫКАНТ
РОКЕР МУЗЫКАНТ
вчера в 21:24
Луис Энрике, пфффф, мои соболезнования болельщикам Челси
Медив
Медив ответил Иван Сидоров 2
вчера в 21:20
Иван Сидоров 2:
Вы задним умом крепки.)))) Крутитесь как уж. Ссы в глаза божья роса. Я никого не защищал я говорил что в Челси 63 и скатывание в середняки с такой политикой. А вы говорили это правильная политика руководства и правильные трансферы. Да Кому нафиг нужны такие трансферы если даже при отсутствии форварда Жиру не ставят в основу. Нафиг его покупали. Баркли затух еще в эвертоне. Играют те кто играл ни одного усиления. Лучше бы не покупали никого... Зачем вообще брали Конте если ему за 2 сезона не купили никого из его списка. Ни Сандро ни Ван дейка ни Лукаку. Конте не подарок но и Челси не подарок. Где хоть одна команда которая в АПЛ вышла на своей молодежи в чемпионы?)))
В Челси за три ТО под руководством Конте пришло четыре человека из Серии, я в жизни не поверю, что все они пришли вопреки желанию Конте. До этого Челси от туда не брал ни одного игрока, а тут такая толпа и никого из них не хотел видеть тренер-итальянец. Очень правдоподобно.
Конте так противился трансферам Бакайоко и Мораты, что ставит их в каждом матче... Будем честны, это две его креатуры.
Не взяли ван Дейка? У Конте пять дефов на три позиции. Куда ему еще один стомиллионный трансфер?
Сандро? Ювентус орал с Челси и постоянно поднимал планку, клуб предлагал за Сандро 60 миллионов. Бывает, что клуб не хочет отпускать игрока, это уже вопросы к тренеру, почему он топит за такие недостижимые цели. Мог бы еще попросить Месси купить, чего уж. Тоже поторговались бы.
Лукаку хотел уйти к Мавру. Что, надо было ему дать зп Неймара, чтобы он передумал? А потом дать зп Неймара Азару, Куртуа, Канте и Сеску, потому что они бы не поняли, почему получают в разы меньше какого то далеко не топового негра? Руководство предоставило тренеру номер два из списка его желаний - Морату. Какие вопросы к нему?
По поводу молодежи, вопрос вообще мимо. Барселона доминировала годами на плечах своих воспитанников. Да, сразу двадцатилетние игроки не выиграют клубу титул, им надо дать время раскрыться. Представь, если бы дали время раскрыться Салаху, де Брюйне и Лукаку, на каких бы позициях сейчас был бы клуб. Не, можно еще раз наступить на те же грабли, и через три года смотреть, как Лофтус, Зума, Абрахам, Кенеди тащат другие клубы к чемпионству. Неужели с первого раза неудачный опыт вообще не подвигает ни к каким выводам?
дурман
дурман
вчера в 20:51
Авантюра. Что то не верится
dark_Akex
dark_Akex
вчера в 20:46
Кто угодно только не Энрике. ((
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:40
Луис Энрике не тот тренер который нужен Челси, не потянет точно
Emilan__
Emilan__
вчера в 20:39
2х бывших Тренера Чемпиона уволили, а Веня 13 лет без побед, но продливает контрак, если Арсенал возьмет АПЛ и его же на поле Эмирейтс похоронят
vastudio
vastudio
вчера в 20:10
Отой, никто никого не уволил, пока не уволил
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
вчера в 19:57
Сезон бы доиграть и Четвертое место взять. А Конте надо менять иначе 10 место и еще пару Луисов и Кост в команде будет
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2 ответил Медив
вчера в 19:54
Медив:
Помнится все было наоборот. Я как раз защищал политику руководства и винил во всем Конте, а вы винили руководство и защищали Конте. Мое мнение не изменилось. Виноват Конте. Даже если бы ему купили игрока лямов на двести, он с ним бы разругался в течении недели. П.С. Трансфер Баркли я до сих пор считаю мега-удачным. А Конте, который назвал в интервью игрока, который только восстановился после тяжелый травмы, "бесполезным", я считаю мягко говоря неадекватным
Вы задним умом крепки.)))) Крутитесь как уж.
Ссы в глаза божья роса.
Я никого не защищал я говорил что в Челси 63 и скатывание в середняки с такой политикой.
А вы говорили это правильная политика руководства и правильные трансферы.
Да Кому нафиг нужны такие трансферы если даже при отсутствии форварда Жиру не ставят в основу. Нафиг его покупали. Баркли затух еще в эвертоне.
Играют те кто играл ни одного усиления. Лучше бы не покупали никого...
Зачем вообще брали Конте если ему за 2 сезона не купили никого из его списка. Ни Сандро ни Ван дейка ни Лукаку.
Конте не подарок но и Челси не подарок.
Где хоть одна команда которая в АПЛ вышла на своей молодежи в чемпионы?)))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:53
Энрике может чему то научился от Вальверди а так он разваливал Барсу.Конте лучше чем Енрикэ.
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 19:45
Как же Конте мы хотим жарить Конте
Сантус
Сантус
вчера в 19:45
Конте будут терпеть до конца сезона.Не даст Абрамович отступных.Мелочь в принципе для него,но в тренд возводить это не стоит.И так все доят как могут....)))Я бы Азара продал,он все мутит в команде....и,папа Карло на мели...я не против.)
alexov222
alexov222
вчера в 19:30
Понтовался,понтовался и обсыпался
mphuZ
mphuZ
вчера в 19:21
Держитесь, синие!
Вместе с Энрике вам тогда придётся терпеть и наплыв глоров-барсуков в ваши темы, как сейчас происходит с МС :D

И да, назначать бывшего тренера барсы, когда скоро с ними же и играть - неразумно)))
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:15
С одной стороны я не хотел бы, как болельщик Барсы, чтобы Энрике был против нас
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:12
Все равно уважаю этого тренера. ..Жаль
juvenale
juvenale
вчера в 19:07
гнилые игрочишки снова слили тренера
Apsny
Apsny
вчера в 19:07
Это Барселона все подстроила).
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:06
А где наш проэкт Абрамовича космонавт Слуцкер ?
Даже на должность кладовщика не подошел ?
И это самый успешный тренер ЦСКА и главный тренер сборной ?
77 был, есть и будет ...
Фата лист
Фата лист
вчера в 18:54
Дайте Слуцкому поработать!
Romeo 777
Romeo 777 ответил Верг
вчера в 18:45
Верг:
азар слил очередного после чемпионского сезона
Че за тупость про слив Азаром Конте? Азар единственный кто в Челси за последние 5 игр забил 4 гола и отдал 2 голевые
ZaZizu
ZaZizu
вчера в 18:40
Что-то не слышно всех экспертов, оценивающих топовость тренеров по количеству порванных штанов, разбитых очков и диким танцам вне техзоны? Конте очень хороший тренер, я думаю с этим спорить никто не будет, его Юве и особенно сборная были бесподобны. Но как мне кажется он поймал звезду и ситуация с костой была первым звоночком, чел просто поставил клуб и Рому в щекотливую ситуацию. То что в составе имеются проблемы это все видели: от бокопора Луиса,деградирующего Виллиана до отсутствия форварда + Антонио не продемонстрировал тактической гибкости, а в АПЛ, если ты нацелен на победу,это просто необходимо, отсюда такой плачевный и закономерный итог.... к сожалению....Энрике считаю вообще не вариантом для синих!
Saang
Saang
вчера в 18:35
Уволят его с оповещением по смс?)
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