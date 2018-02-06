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Тульский «Арсенал» в контрольном матче уступил тбилисскому «Динамо»

вчера, 19:08

Тульский «Арсенал» в товарищеском матче уступил тбилисскому «Динамо» со счетом 0:1. Единственный гол в составе «Динамо» забил Отар Китеишвили на 63-й минуте матча.

«Арсенал» Тула - «Динамо» Тбилиси 0:1 (0:0) 
Гол: Китеишвили, 63 (0:1).

«Арсенал»: Левашов (Березин 46), Александров (Альварес 67), Денисов (Беляев 67), Новосельцев, Хагуш (Комбаров 46), Буранов (Чаушич 67), Ивакин, Максимов (Джорджевич 67), Ткачев (Горбатенко 61), Аджоев (Кангва 46), Дзюба.

Ранее «Ахмат» обыграл «Зету» из Черногории в контрольном поединке.

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Все комментарии
eaguar
eaguar
вчера в 20:38
90+'
А вот и финальный свисток! Не удалось канонирам отыграться после пропущенного на 63-й минуте мяча. Результата вновь нет, но местами игра радовала глаза! Спасибо, что были с нами .
Проиграли таки легендарному Динамо Тбилиси .
eaguar
eaguar ответил Майкл59ru
вчера в 20:14
Не купили , а взяли на перековку (как когда то блоху ангельскую) . Да еще и за счет Зенита .
eaguar
eaguar
вчера в 20:13
Мажут в товарках , забьют в РФПЛ .
Удачи Арсеналу .
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 20:05
Скоро даже в Арсенале тульском поймут какой шлак купили и будут искать любую возможность чтобы избавиться от зенитовского мусора )
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:59
пусть тренируются
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 19:56
Я думаю Арсенал проиграл не по игре не повезло такое бывает
Слайш
Слайш
вчера в 19:48
да здравствует ФНЛ.. Но Арсенал ещё может избежать вылета, если отправят эту парочку обратно в зенит до начала весенней части чемпионата )) игрочишка потянет вас на дно, это баласт, который благодаря своему языку растерял всё уважение и отныне где бы он не играл или не сидел - останется посмешищем..
kastites
kastites
вчера в 19:45
Печально
sten312
sten312
вчера в 19:35
Налетели с....ычи.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил dudka 98
вчера в 19:32
dudka 98:
опробовали полено,так сказать
Оказались плохого качества, хорошо хоть в аренде
ivany4
ivany4
вчера в 19:29
Куда приходит птица-говорун Дзюба, там начинаются развал и проигрыши.
Кlassе
Кlassе
вчера в 19:26
Ну а что они хотели? С бомжами то в составе)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:23
Не притерлись ещё ДЗЮБА с Ваней в Арсенале.
Гойло и Каккоев
Гойло и Каккоев
вчера в 19:21
Первый трофей Дзюбы в новом клубе
Аксинья
Аксинья
вчера в 19:17
Лучше бы Артем и Ваня на привычных позициях играли - в смысле на лавке, то может быть и добились бы положительного результата...
dudka 98
dudka 98
вчера в 19:10
опробовали полено,так сказать
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