Тульский «Арсенал» в контрольном матче уступил тбилисскому «Динамо»

Тульский «Арсенал» в товарищеском матче уступил тбилисскому «Динамо» со счетом 0:1. Единственный гол в составе «Динамо» забил Отар Китеишвили на 63-й минуте матча.
«Арсенал» Тула - «Динамо» Тбилиси 0:1 (0:0)
Гол: Китеишвили, 63 (0:1).
«Арсенал»: Левашов (Березин 46), Александров (Альварес 67), Денисов (Беляев 67), Новосельцев, Хагуш (Комбаров 46), Буранов (Чаушич 67), Ивакин, Максимов (Джорджевич 67), Ткачев (Горбатенко 61), Аджоев (Кангва 46), Дзюба.
Ранее «Ахмат» обыграл «Зету» из Черногории в контрольном поединке.