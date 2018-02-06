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В «Краснодаре» подтвердили переход Шатова из «Зенита»

вчера, 20:44

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подтвердил, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов переходит в команду.

«Шатов завтра прилетает. Посмотрим, в каком он состоянии. Он должен потренироваться, чтобы понять, как мы играем. Я пока еще не общался с ним. Только сейчас все решилось. Насколько это большое усиление? Чемпионат покажет, а пока у нас сборы», - сказал Шалимов.

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Все комментарии
gracie
gracie
сегодня в 00:41
По игре он далеко не Аршавин, а ведёт себя как избалованная девушка.
eaguar
eaguar
сегодня в 00:04
Каждый клуб усиляется в меру своих финансовых возможностей .
И только Зенит не знает меры в раздаче игроков в аренду .
vistory
vistory
вчера в 23:16
Не переход, а аренду, с его гонором, он скоро будет искать новую команду.
Фата лист
Фата лист ответил agidel2012
вчера в 22:06
agidel2012:
Не, Шатов хороший игрок, из Россиян на своей позиции один из лучших. Наберет форму и еще покажет себя. Не понимаю, как бомжи такими игроками разбрасываются. Хотя может с прицелом его отправили - Локомотив притормозить. Хотят стать Чемпионами. Локо конечно терять очки будет, но и его преследователи без потерь не обойдутся.
Из россиян лучше Шатова на его позиции только Дзагоев и Головин!
eaguar
eaguar ответил Некит_Зенит
вчера в 21:42
Да хто спорит то .
В Зенит пришел - фарт ушел .
В аренду улетай .
За клубы те играй .
eaguar
eaguar
вчера в 21:39
Пусть играет , а на лавку Зенит еще денежки потратит .
Stanislav Sergeev
Stanislav Sergeev
вчера в 21:28
Да Манчини загубил его, удачи ему в Краснодаре!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:23
Не знаю уже... Когда Шатов пришел в "Зенит", казалось, он близок к тому, чтобы стать топ-игроком, думал, он за границу уедет. Но все-таки видно было, что он боится брать инициативу на себя, в тех ситуациях, когда надо решать, он предпочел сунуть мяч партнеру. А на второй год он явно снизил к себе требования, ну а потом и того хуже, пошли проблемы с тренерами.

Хотелось бы, чтобы он заиграл, но что ему мешало заиграть в "Зените"? У него была куча времени в основе, но прогресса я не увидел.

Дай БГ, чтобы в Краснодаре нашли подход к нему и он заиграл, но сомневаюсь, сомневаюсь...
agidel2012
agidel2012 ответил RDeanW
вчера в 21:14
RDeanW:
сочувствую краснодарским. бомж - это клеймо. дзюба уже успел арсенал развалить за пару дней. туляки за 2 матча до артёмки забили 5 мячей, а за 2 матча после его приобретения - 0. как бы краснодар та же участь не ждала. хороший же клуб...
Не, Шатов хороший игрок, из Россиян на своей позиции один из лучших. Наберет форму и еще покажет себя. Не понимаю, как бомжи такими игроками разбрасываются. Хотя может с прицелом его отправили - Локомотив притормозить. Хотят стать Чемпионами. Локо конечно терять очки будет, но и его преследователи без потерь не обойдутся.
Морозовский
Морозовский
вчера в 21:08
""Краснодар" ослабляет "Зенит"!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 21:05
Успехов Олегу
Некит_Зенит
Некит_Зенит
вчера в 21:04
Некит_Зенит
Некит_Зенит
вчера в 21:02
Shamil79
Shamil79
вчера в 20:58
идеи Зенита в массы!!!!
Faustello
Faustello
вчера в 20:55
Олег! Добро пожаловать в Краснодар!
RDeanW
RDeanW
вчера в 20:53
Некит_Зенит
Некит_Зенит
вчера в 20:48
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 20:47
    Вы там хоть подъемные ему выпишите, а то человек совсем поиздержался откупаясь от зенитовской опеки...
    RDeanW
    RDeanW
    вчера в 20:47
    сочувствую краснодарским. бомж - это клеймо. дзюба уже успел арсенал развалить за пару дней. туляки за 2 матча до артёмки забили 5 мячей, а за 2 матча после его приобретения - 0. как бы краснодар та же участь не ждала. хороший же клуб...
    Некит_Зенит
    Некит_Зенит
    вчера в 20:46
    Спасибо Олегу за все, что сделал для Зенита!!!!! Удачи в новом клубе.
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