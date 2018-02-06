В «Краснодаре» подтвердили переход Шатова из «Зенита»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подтвердил, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов переходит в команду.

«Шатов завтра прилетает. Посмотрим, в каком он состоянии. Он должен потренироваться, чтобы понять, как мы играем. Я пока еще не общался с ним. Только сейчас все решилось. Насколько это большое усиление? Чемпионат покажет, а пока у нас сборы», - сказал Шалимов.