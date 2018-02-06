Джикия: «Уже передвигаюсь без костылей, тренируюсь по семь часов в день»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как проходит реабилитация после операции на колене.

«Уже передвигаюсь без костылей. Здесь такой принцип: с самого начала лечения нужно их отбросить и передвигаться самому, разрабатывать ногу. Возможно, когда снимут швы и ходить будет проще, прогуляюсь по Риму. До центра города пятнадцать минут езды. А так — погода здесь, в Италии, хорошая.

Тренируюсь два раза в день по три с половиной часа. То есть в общей сложности выходит около семи часов. Занятия специфические, на них уходит много времени. Интересно, что работаем вместе с Антоном Митрюшкиным. Поддерживаем и узнаем друг друга. Мы ведь до этого с ним только заочно были знакомы. А встретились в Риме, в больнице, — братья по несчастью», - сказал Джикия.