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Джикия: «Уже передвигаюсь без костылей, тренируюсь по семь часов в день»

вчера, 22:31

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как проходит реабилитация после операции на колене.

«Уже передвигаюсь без костылей. Здесь такой принцип: с самого начала лечения нужно их отбросить и передвигаться самому, разрабатывать ногу. Возможно, когда снимут швы и ходить будет проще, прогуляюсь по Риму. До центра города пятнадцать минут езды. А так — погода здесь, в Италии, хорошая.

Тренируюсь два раза в день по три с половиной часа. То есть в общей сложности выходит около семи часов. Занятия специфические, на них уходит много времени. Интересно, что работаем вместе с Антоном Митрюшкиным. Поддерживаем и узнаем друг друга. Мы ведь до этого с ним только заочно были знакомы. А встретились в Риме, в больнице, — братья по несчастью», - сказал Джикия.

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Все комментарии
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 00:59
Особо не напрягайся. Здоровье превыше всего
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:16
Поправляйтесь скорее ! Бог вам в помощь !!!
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 22:47
Давайте ребята выздоравливайте не спеша ,и отдыхайте душой и телом
eaguar
eaguar
вчера в 22:43
Здоровья .
Макс Беляев в Туле есть , если что , так для сборной , не переживай .
Shamil79
Shamil79
вчера в 22:41
скорейшего выздоровоения!!!!!!!
LOpp
LOpp
вчера в 22:37
ждем тебя в конце мая полностью здоровым!
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