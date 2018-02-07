«Лацио» продлил контракт с Луисом Альберто

«Лацио», как и предполагалось ранее, продлил контракт с полузащитником Луисом Альберто. Срок нового соглашения рассчитан до 2022 года.
В текущем сезоне Альберто провел 23 матча в чемпионате Италии, забил семь голов и отдал восемь голевых передач.
|Англия. Кубок 2017/2018, 4-й раунд, переигровка
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Тоттенхэм
|-:-
|Ньюпорт Каунти
|1.09
|9
|18.5
|Германия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Шальке-04
|-:-
|Вольфсбург
|1.7
|3.7
|5
|Испания. Кубок 2017/2018, 1/2 финала
|1
|X
|2
|23:30
|сегодня
|Севилья
|-:-
|Леганес
|1.42
|4.5
|7.8
|Товарищеские матчи. Клубы 2018
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Динамо М
|-:-
|Амкар
|-
|-
|-
|18:30
|сегодня
|Зенит
|-:-
|Црвена Звезда
|-
|-
|-
|20:30
|сегодня
|Спартак М
|-:-
|Спарта
|-
|-
|-
|Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Квалификационный плей-офф
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Краснодар (до 19)
|-:-
|Реал М (до 19)
|-
|-
|-
«Лацио», как и предполагалось ранее, продлил контракт с полузащитником Луисом Альберто. Срок нового соглашения рассчитан до 2022 года.
В текущем сезоне Альберто провел 23 матча в чемпионате Италии, забил семь голов и отдал восемь голевых передач.