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Игроки «Челси» недовольны тренировками и плохим настроением Конте

сегодня, 05:41

Футболисты «Челси» имеют ряд претензий к главному тренеру Антонио Конте. По информации источника, несколько игроков в частном порядке пожаловалась Конте на однообразные и изнуряющие тренировки, которые приводят к мышечным травмам. Футболисты также недовольны «плохим настроением» итальянского специалиста. Источник отмечает, что в связи с этим наставник «синих» решил дать команде три выходных дня перед подготовкой к матчу с «Вест Бромвичем» в понедельник.

Последние две встречи «Челси» завершились разгромными поражениями – 1:4 от «Уотфорда» и 0:3 от «Борнмута». После этого в прессе появился слух, что Конте покинет команду, а на его место придёт Луис Энрике. Однако, источник утверждает, что руководство всё ещё доверяет Конте и готово дать ему доработать текущий сезон.

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Все комментарии
dark_Akex
dark_Akex
сегодня в 09:46
Конте остаётся, во всяком случаи до матча с Барселоной.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 09:34
А какое у него должно быть настроение, если его увольняют
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 08:41
Спады ц всех бывают и Челси тут неисключение...
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
сегодня в 08:21
Дайте Конте поработать.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:47
Абрамович, не забудь поблагодарить Конте, но менять его надо.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:32
Крайний уже найден, Конте в Челси уже фактически нет.
eaguar
eaguar
сегодня в 07:27
сами и создали это настроение
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 06:51
Неужели Абрамович не понимает что с таким микроклиматом в команде ничего хорошего не будет. Хотя,жираф большой,ему видней! )
Kerri
Kerri
сегодня в 06:34
Конте уже все пофиг, а игроки стараются от него избавиться.
VIPded
VIPded
сегодня в 06:25
Возомнил о себе Конте чересчур...(((
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:14
Абрамовичу нужно срочно заменить Конте.
У тренера что-то пошло не так, но это его проблемы.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:50
Нужно собраться
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 05:49
Сливают, это становится системой.
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