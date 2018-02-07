Игроки «Челси» недовольны тренировками и плохим настроением Конте

Футболисты «Челси» имеют ряд претензий к главному тренеру Антонио Конте. По информации источника, несколько игроков в частном порядке пожаловалась Конте на однообразные и изнуряющие тренировки, которые приводят к мышечным травмам. Футболисты также недовольны «плохим настроением» итальянского специалиста. Источник отмечает, что в связи с этим наставник «синих» решил дать команде три выходных дня перед подготовкой к матчу с «Вест Бромвичем» в понедельник.

Последние две встречи «Челси» завершились разгромными поражениями – 1:4 от «Уотфорда» и 0:3 от «Борнмута». После этого в прессе появился слух, что Конте покинет команду, а на его место придёт Луис Энрике. Однако, источник утверждает, что руководство всё ещё доверяет Конте и готово дать ему доработать текущий сезон.