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«Рубин» определился с соперниками на третьем зимнем сборе

вчера, 16:27

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что определились соперники казанского клуба на третий зимний сбор.

«Определились соперники „Рубина“ на  сборах, которые пройдут с 12 по 25 февраля в испанской Марбелье.

Запланировано четыре контрольных матча:

15 февраля. „Рубин“ - „Сарпсборг 08“ (Норвегия)
18 февраля. „Рубин“ - „Волеренга“ (Норвегия)
21 февраля. „Рубин“ - „Лиллестрём“ (Норвегия)
25 февраля. „Рубин“ - „Русенборг“ (Норвегия)», - передает пресс-служба. 

Напомним, что вчера «Рубин» в контрольном матче на сборе в Турции обыграл венгерский «Дьошдьер».

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Все комментарии
РЭП НИГГА
РЭП НИГГА
вчера в 21:17
удачи любимому Рубину на третьем сборе.хорошо поработать, набрать нужные кондиции и подойти в боеготовности!
Казанский
Казанский
вчера в 20:06
одни чухонцы в соперниках...как будто с зенитом играем 4-раза подряд)))
Don trambon
Don trambon
вчера в 17:42
ох какие, еще выбирают перед кем лучше ворота раздвинуть))0
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:05
Потом можно будет определить какое место занял бы Рубин в чемпионате Норвегии.
azures
azures
вчера в 16:53
Соперники все соответствуют уровню Рубина.
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:52
Кубань, Шинник, Волгарь, Химки,в качестве соперников не много проиграете, но в сложившейся ситуации, отказавшись от зарубежного сбора деньги сэкономите.ИМХО.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 16:50
Хорошие спарринги, вот только первый клуб неизвестен. Остальные на слуху и будет настоящая проверка коллектива. Удачи!
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