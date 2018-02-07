«Рубин» определился с соперниками на третьем зимнем сборе

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что определились соперники казанского клуба на третий зимний сбор.
«Определились соперники „Рубина“ на сборах, которые пройдут с 12 по 25 февраля в испанской Марбелье.
Запланировано четыре контрольных матча:
15 февраля. „Рубин“ - „Сарпсборг 08“ (Норвегия)
18 февраля. „Рубин“ - „Волеренга“ (Норвегия)
21 февраля. „Рубин“ - „Лиллестрём“ (Норвегия)
25 февраля. „Рубин“ - „Русенборг“ (Норвегия)», - передает пресс-служба.
Напомним, что вчера «Рубин» в контрольном матче на сборе в Турции обыграл венгерский «Дьошдьер».