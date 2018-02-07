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На матче «Спартак» - «Атлетик» ожидается аншлаг

вчера, 16:34
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)Атлетик15.02.2018 в 21:00 Не начался

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко заявил, что на матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» ожидается аншлаг, а также рассказал про гостевую квоту. 

«Изначально „Атлетик“ запросил почти всю квоту на билеты, но в процессе переговоров мы пришли к цифре 1300. На данный момент продажа билетов далека от того, чтобы квота была выкуплена полностью.

Что касается остальных билетов, то на данный момент мы приближаемся к „солд-ауту“, будет аншлаг. В продаже есть билеты на трибуну С, но ожидаем, что их скоро выкупят».

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
вчера в 23:58
Все захотят посмотреть, как будут аннигилировать спартак!))
Saang
Saang ответил nikolah
вчера в 23:40
nikolah:
на Селтик тоже аншлаг соберем,не переживай,7 к в продаже осталось) а про бесплатные билеты,настолько тема уже мусолилась) там их не больше 5-7 к) вот и считай что 49 к тысяч зрителей за деньги)
А у вас даже на Селтик есть бесплатные билеты? З - зависть... ))
Dembel 2010
Dembel 2010
вчера в 23:18
Действующая обладательница и лидер Кубка мира Габриэла Коукалова в интервью «Чемпионату» заявила, что не верит в чистоту ни одного российского биатлониста. И это на фоне предельно корректных заявлений руководителей IBU и председателя комитета спортсменов Уле-Эйнара Бьорндалена. Имела ли право чешка на такие высказывания, как относиться к её словам и чем сборная России заслужила недоверие? «Чемпионат» собрал мнения спортсменов, тренеров, специалистов и журналистов.
Привет конский лыжник или лыжница.Позорище, стыд и срам. Мать родную за Сукалову продать.
nikolah
nikolah ответил Кlassе
вчера в 22:29
Кlassе:
Билеты не розданы. И не согнаны бюджетники. И даже солдаты срочной службы не привезены на пазиках. А проданы за реальные живые деньги! Питеру такого никогда в жизни не понять)
на Селтик тоже аншлаг соберем,не переживай,7 к в продаже осталось)
а про бесплатные билеты,настолько тема уже мусолилась)
там их не больше 5-7 к) вот и считай что 49 к тысяч зрителей за деньги)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:20
Удачи ФК СПАРТАК!
mntr13
mntr13
вчера в 21:52
    Ik4404
    Ik4404
    вчера в 21:17
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил mangoх12
      вчера в 20:56
      mangoх12:
      а ты как думал , факты налицо ))
      Окей, расскажи свою версию событий))
      mangoх12
      mangoх12 ответил AntiherQ1488
      вчера в 20:56
      AntiherQ1488:
      Ну да, я то у модеров - любимчик)) Ага.
      а ты как думал , факты налицо ))
      super zlo
      super zlo
      вчера в 20:52
      Удачи Спартаку!
      Рожден в СССР
      Рожден в СССР ответил МКС
      вчера в 20:43
      МКС:
      Не нам коней не догнать
      а жаль
      bogdandinio
      bogdandinio
      вчера в 20:32
      аншлаг не аншлаг, а главное не попасть в просак, хотя с испашками дома норм поиграли
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Завтра
      вчера в 20:32
      Завтра:
      Скажу так - физически я тебя младше, а вот морально - думаю что нет) Выводы делай сам. И по себе в том числе.
      Я перед тобой - открыл все карты, если ты что то скрываешь, значит - чего то стесняешься. Но чсв на уровне)) Тут глупо спорить)
      Я не собираюсь тебя разубеждать, считаешь, что умней и лучше меня - да пожалуйста.
      Жизнь - коварная стерва, все расставит по местам.
      Дело только твое. Если напишешь остроумный коммент, даже против моего клуба - лайк тебе поставлю, не вопрос.
      Typoк
      Typoк
      вчера в 20:30
      Конечно Аншлаг. Там и Ещенко есть, ещё можно купить Дроботенко
      Завтра
      Завтра ответил AntiherQ1488
      вчера в 20:25
      AntiherQ1488:
      Ну это ж чисто субъективно. Кто может оценить, умный коммент или глупый?) Я думаю, что посторонние люди. Мне тоже твоя писанина не нравится, я ж не кидаю тебе дизлайки по кд, только потому, что могу это сделать)
      Я вообще дизлайки никогда никому не кидал.
      Завтра
      Завтра ответил AntiherQ1488
      вчера в 20:24
      AntiherQ1488:
      Это палка о двух концах. Мы о вас, вы - о нас. А если не секрет, сколько тебе лет?)
      Скажу так - физически я тебя младше, а вот морально - думаю что нет)
      Выводы делай сам. И по себе в том числе.
      Крейсер
      Крейсер
      вчера в 20:24
      Ну всё. Начинается матч Спартака.
      Отчаливаю.
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Завтра
      вчера в 20:24
      Завтра:
      Лично я, глупости не пишу. А вот ты - да))
      Ну это ж чисто субъективно. Кто может оценить, умный коммент или глупый?)
      Я думаю, что посторонние люди. Мне тоже твоя писанина не нравится, я ж не кидаю тебе дизлайки по кд, только потому, что могу это сделать)
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Завтра
      вчера в 20:21
      Завтра:
      Я прочитал штук 500 комментов про бакланов, Паредесов итд. Прочитал около 1000 одинаковых комментов о "крыше", аммиаке и туалетах на "распил-арене". Около 10000 комментов о "бюджетниках" и "Миллер всё купил". Тупее не стал. Умнее, правда, тоже. А тебе - ничего не предлагаю. Может быть только повзрослеть. Потому что если тебе правда 30 лет, как ты пишешь - это конечно......
      Это палка о двух концах. Мы о вас, вы - о нас. А если не секрет, сколько тебе лет?)
      Реал космос
      Реал космос
      вчера в 20:21
      Я сегодня искал билеты на этот матч, И ничего....... Может кто знает где брать?
      Блоссия
      Блоссия ответил Крейсер
      вчера в 20:21
      Крейсер:
      Появился состав Спартака на матч со Спартой: Ребров, Комбаров, Кутепов, Таски, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Ханни, Промес, Луис Адриано. Ханни сыграет в центре полузащиты, под нападающим.
      Вот это комментарий по существу.
      Константин Белых
      Константин Белых ответил RDeanW
      вчера в 20:19
      RDeanW:
      а так и будет. болельщики цска - это школьники. а школьники болеют за тех, кто выигрывает. пока кони побеждали - были болельщики. сейчас реальность такова, что вылет на первой стадии кубка и середина таблицы - предел. вот и уйдут все болельщики. а чтобы убедиться, что болельщикам цска нет 18, достаточно взглянуть на знаменитый выход слуцкого к фанам после поражения 0:4 от динамо. вот и всё
      И самое смешное что кони отказываются признавать что вся их банда разваливается и заменить их некем. Вернблум Березы Игнаш. Ума у коней заменить их нет. И будет Васин с Набабкиным огребать не то что от нас-от Анжи с Уралом. Да и Конифей у них с возрастом лучше не становится . Так что малолетки их плавно превратятся в минибомжей.
      Завтра
      Завтра ответил AntiherQ1488
      вчера в 20:19
      AntiherQ1488:
      Если я пишу ТАКОЕ, меня обычно банят) Ну так, для справки;) Или ты думаешь, что мне нравится, что вы пишите всякие глупости?)
      Лично я, глупости не пишу. А вот ты - да))
      Реал космос
      Реал космос
      вчера в 20:19
      Что и требоволась доказать))
      Завтра
      Завтра ответил AntiherQ1488
      вчера в 20:17
      AntiherQ1488:
      Я прочитал штук 500 комментов про баню, Глушакова итд. Прочитал около 1000 одинаковых комментов о 7:0 от Ливера. Тупее не стал. Умнее, правда, тоже. Что ты предлагаешь?)
      Я прочитал штук 500 комментов про бакланов, Паредесов итд. Прочитал около 1000 одинаковых комментов о "крыше", аммиаке и туалетах на "распил-арене". Около 10000 комментов о "бюджетниках" и "Миллер всё купил".
      Тупее не стал. Умнее, правда, тоже.
      А тебе - ничего не предлагаю. Может быть только повзрослеть. Потому что если тебе правда 30 лет, как ты пишешь - это конечно......
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Завтра
      вчера в 20:11
      Завтра:
      Меня цепляет то, что ты пишешь ТАКОЕ, что по сути можно выразить так - 2*2 = красный))))
      Если я пишу ТАКОЕ, меня обычно банят) Ну так, для справки;) Или ты думаешь, что мне нравится, что вы пишите всякие глупости?)
      Крейсер
      Крейсер ответил Мельгарехо
      вчера в 20:10
      Мельгарехо:
      вот он основной состав. кроме вратарской позиции.
      Скорее всего ещё Максимович будет ставиться в основу. Но не сразу. Сейчас готовятся к Атлетику, а Максимович в ЛЕ участвовать не может.
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Завтра
      вчера в 20:07
      Завтра:
      Вот поэтому ты и в игноре, потому что думаешь что ничем не обоснованный, сектантский гон - это "точка зрения")))
      Я прочитал штук 500 комментов про баню, Глушакова итд. Прочитал около 1000 одинаковых комментов о 7:0 от Ливера.
      Тупее не стал. Умнее, правда, тоже.
      Что ты предлагаешь?)
      Завтра
      Завтра ответил AntiherQ1488
      вчера в 20:03
      AntiherQ1488:
      Смотри, ты сам признался, что моя жалкая писанина может на тебя воздействовать)) А значит цепляет) И что ты будешь делать с этим?)
      Меня цепляет то, что ты пишешь ТАКОЕ, что по сути можно выразить так - 2*2 = красный))))
      Мельгарехо
      Мельгарехо ответил Крейсер
      вчера в 20:02
      Крейсер:
      Появился состав Спартака на матч со Спартой: Ребров, Комбаров, Кутепов, Таски, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Ханни, Промес, Луис Адриано. Ханни сыграет в центре полузащиты, под нападающим.
      вот он основной состав. кроме вратарской позиции.
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