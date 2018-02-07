На матче «Спартак» - «Атлетик» ожидается аншлаг

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко заявил, что на матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» ожидается аншлаг, а также рассказал про гостевую квоту.



«Изначально „Атлетик“ запросил почти всю квоту на билеты, но в процессе переговоров мы пришли к цифре 1300. На данный момент продажа билетов далека от того, чтобы квота была выкуплена полностью.



Что касается остальных билетов, то на данный момент мы приближаемся к „солд-ауту“, будет аншлаг. В продаже есть билеты на трибуну С, но ожидаем, что их скоро выкупят».