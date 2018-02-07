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Мельгарехо принес «Спартаку» победу над «Спартой»

вчера, 22:19
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)СпартаМатч завершен

В заключительном поединке зимних сборов «Спартак» одолел чешскую «Спарту».

«Спартак» – «Спарта» – 2:1 (1:1)
Голы: Промес 13, Мельгарехо 78 — Кадлец 17.

«Спартак»: Ребров (Селихов 49), Ещенко, Кутепов, Таски, Комбаров, Промес, Глушаков (Пашалич 67), Фернандо, Зобнин, Ханни (Мельгарехо 65), Адриано (Зе Луиш 68).
Главный тренер: Массимо Каррера.

Напомним, что ранее «красно-белые» уступили китайскому клубу «Хебей Чайна Форчун».

15 февраля «Спартаку» предстоит встреча с «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы.

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Все комментарии
spartach n1
spartach n1
сегодня в 00:57
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 00:54
Вроде сайт футбольный,тут политику гоняют...
Kuprin
Kuprin ответил котланетаэропортнаш
сегодня в 00:47
котланетаэропортнаш:
Сукалова, ты зря так рискуешь. Плохо для тебя может закончиться. Помни об этом.
Кресер слился ну да ладно есть тут Семен.
Вот обьясни народу:
Что творится на Дальнем Востоке(Д.В.) России
.?
Почему те мэры и подобные им правители, допускают заселение ДВ,иностранцами,которые,размножаются там,- и становятся россиянами?
Где здесь правда?Зачем допускаются такие кровосмешения ,особенно с китайской расой..?Китайцы на Дальнем Востоке владеют землями,на которых выращивают сомнительного качества овощи и, продавая их в русские города,травят россиян.Почему ЭТО допускают правители на Дальнем Востоке..?Вот,пусть отчитаются за творящуюся там коррупцию...Это же очевидно,-дают суммы за заселение региона,а,если,даже так,то,куда,на какие мероприятия или как осваиваются эти суммы..?
Kuprin
Kuprin
сегодня в 00:42
Сема, ты все скопировал ?
cska-78
cska-78 ответил Kuprin
сегодня в 00:37
Kuprin:
это тебе так кажется а было ли убийство или провкация ? Являлись ли для Грузии они миротворцами ? Короче Вова воюет против своих ( православных ) и намного слабее . а мусульман наоборот поднимает все бабло в Чечню идет, о Сирии заботится епт когда тут детям на лечение по смскам деньги собирают. По городу пройдешь в центре одни нерусские рожи. Вот кто русофоб истинный
Детям на лечение по смс собирают, зато долги всем прощает царь, на сотни миллиардов!
Kuprin
Kuprin ответил Крейсер
сегодня в 00:35
Крейсер:
Очень талантливо уходишь от ответа. Из этого я делаю вывод, что ты осуждаешь силовой ответ на убийство грузинскими военными наших миротворцев.
это тебе так кажется а было ли убийство или провкация ? Являлись ли для Грузии они миротворцами ? Короче Вова воюет против своих ( православных ) и намного слабее . а мусульман наоборот поднимает все бабло в Чечню идет, о Сирии заботится епт когда тут детям на лечение по смскам деньги собирают. По городу пройдешь в центре одни нерусские рожи. Вот кто русофоб истинный
cska-78
cska-78 ответил котланетаэропортнаш
сегодня в 00:35
котланетаэропортнаш:
Сукалова, ты зря так рискуешь. Плохо для тебя может закончиться. Помни об этом.
Сема Петушков, пиши в Роскомнадзор!
котланетаэропортнаш
котланетаэропортнаш ответил cska.78
сегодня в 00:33
cska.78:
Сема Петушков на родственников решил перейти? Мои дедушки давно на том свете!
Сукалова, ты зря так рискуешь. Плохо для тебя может закончиться. Помни об этом.
Sully
Sully ответил Sem25
сегодня в 00:27
Sem25:
Ты внук макларена? баха? Сын родченкова??? Потрудись, найди доказательства.
да было дело, ты ещё на хохлов агрился, они конечно иногда бесят... один вася тут есть, с днепра вроде, он что-то про Путина написал)) а у тебя полыхнуло.
Крейсер
Крейсер ответил Kuprin
сегодня в 00:27
Kuprin:
я на бред не отвечаю)) тем более русских полно по стране которых чечены поубивали и че Вован с кадыркой воевать полез ?))
Очень талантливо уходишь от ответа.
Из этого я делаю вывод, что ты осуждаешь силовой ответ на убийство грузинскими военными наших миротворцев.
Sem25
Sem25 ответил Sully
сегодня в 00:25
Sully:
я что пересматривать весь твой профиль буду? помню как-то затрагивали тут тему политики, и ты постоянно впрягался за Вована))
Ты внук макларена? баха? Сын родченкова??? Потрудись, найди доказательства.
cska.78
cska.78 ответил Sem25
сегодня в 00:24
    Sully
    Sully ответил Sem25
    сегодня в 00:23
    Sem25:
    Цитаты есть? Или ты как мок:"доказательств нет, но все знаем"? Что это за бредни, иностранцы???
    я что пересматривать весь твой профиль буду? помню как-то затрагивали тут тему политики, и ты постоянно впрягался за Вована))
    Kuprin
    Kuprin ответил Крейсер
    сегодня в 00:23
    Крейсер:
    Ты не ответил на вопрос.
    я на бред не отвечаю)) тем более русских полно по стране которых чечены поубивали и че Вован с кадыркой воевать полез ?))
    Sem25
    Sem25 ответил Sully
    сегодня в 00:21
    Sully:
    пару раз слышал от тебя какие-то хвалебные выкрики в адрес ВВП))
    Цитаты есть? Или ты как мок:"доказательств нет, но все знаем"? Что это за бредни, иностранцы???
    Крейсер
    Крейсер ответил Kuprin
    сегодня в 00:21
    Kuprin:
    как раз про тебя
    Ты не ответил на вопрос.
    Sully
    Sully ответил Sem25
    сегодня в 00:20
    Sem25:
    Это тебе кто сказал?
    пару раз слышал от тебя какие-то хвалебные выкрики в адрес ВВП))
    Kuprin
    Kuprin ответил Крейсер
    сегодня в 00:20
    Крейсер:
    Давай-ка кое-что уточним... Так ты считаешь, что убийство наших миротворцев в Грузии - это нормально??? И мудохать Грузию не стоило???
    не рассказывай сказки Киселева
    Kuprin
    Kuprin ответил Крейсер
    сегодня в 00:19
    Крейсер:
    Я бы очень расстроился, если бы наш Президент никак не отреагировал на убийство наших миротворцев в Грузии и на фашистский шабаш на Украине. Отмудохал упырей и правильно сделал. Иди, помолись Ельцину.
    как раз про тебя

    cska.78
    cska.78 ответил Sem25
    сегодня в 00:19
    Sem25:
    Слушай, я понял, что твой дед - Петушков тебе дорог, но при чем здесь я? Или это твоя ностальгия по своей девичьей фамилии?)))
    Сема Петушков на родственников решил перейти? Мои дедушки давно на том свете!
    Крейсер
    Крейсер ответил Kuprin
    сегодня в 00:17
    Kuprin:
    а че ты не отмудохал ?? )) Че ты не поехал мдохать?)) аххахаТебе статистику скинуть ? по Украине мудохальщик ? Своих гнобит сирийцев и рамзанок защищает ахах
    Давай-ка кое-что уточним...
    Так ты считаешь, что убийство наших миротворцев в Грузии - это нормально??? И мудохать Грузию не стоило???
    Sem25
    Sem25 ответил cska.78
    сегодня в 00:16
    cska.78:
    Ты же сам прилип, Петушков, никто к тебе не приставал :)
      Sem25
      Sem25 ответил Sully
      сегодня в 00:14
      Sully:
      ты вроде как фанат Путина.
      Это тебе кто сказал?
      Sully
      Sully ответил Sem25
      сегодня в 00:13
      Sem25:
      Вы бредите с Сукаловой? Какое отношение я имею к Путину? Отстаньте уже, гости столицы)))
      ты вроде как фанат Путина.
      Kuprin
      Kuprin ответил Крейсер
      сегодня в 00:12
      Крейсер:
      Я бы очень расстроился, если бы наш Президент никак не отреагировал на убийство наших миротворцев в Грузии и на фашистский шабаш на Украине. Отмудохал упырей и правильно сделал. Иди, помолись Ельцину.
        cska.78
        cska.78 ответил Sem25
        сегодня в 00:12
        Sem25:
        Вы бредите с Сукаловой? Какое отношение я имею к Путину? Отстаньте уже, гости столицы)))
          Sem25
          Sem25 ответил Kuprin
          сегодня в 00:10
          Kuprin:
          Да на российском, но не на путинском. Или у тебя как у Маяковского: " Мы говороим Путин - подразумеваем Родина" ))) Сними уже свой фсбшный скальп.
          Вы бредите с Сукаловой? Какое отношение я имею к Путину? Отстаньте уже, гости столицы)))
          Sully
          Sully ответил Dembel 2010
          сегодня в 00:09
          Dembel 2010:
          Действующая обладательница и лидер Кубка мира Габриэла Коукалова в интервью «Чемпионату» заявила, что не верит в чистоту ни одного российского биатлониста. И это на фоне предельно корректных заявлений руководителей IBU и председателя комитета спортсменов Уле-Эйнара Бьорндалена. Имела ли право чешка на такие высказывания, как относиться к её словам и чем сборная России заслужила недоверие? «Чемпионат» собрал мнения спортсменов, тренеров, специалистов и журналистов. Привет конский лыжник или лыжница.Позорище, стыд и срам. Мать родную за Сукалову продать.
          я биалтоном не увлекаюсь, зачем ты мне все это написал? из зимних видов спорта нравится хоккей, если есть что интересное про НХЛ, ну там про Тампа-Бэй Лайтнинг или Нью-Йорк Айлендерс, пиши.
          Крейсер
          Крейсер ответил Kuprin
          сегодня в 00:09
          Kuprin:
          Путин тоже русофоб , развязал войны против православных Грузии и Украины, а людей Рамзана ( мусульман) рулить поставил в регионах по Руси и че, ты ведь на него молишься ??
          Я бы очень расстроился, если бы наш Президент никак не отреагировал на убийство наших миротворцев в Грузии и на фашистский шабаш на Украине.
          Отмудохал упырей и правильно сделал.
          Иди, помолись Ельцину.
          Kuprin
          Kuprin ответил Sem25
          сегодня в 00:09
          Sem25:
          Молодец! Вот так корректно названия и пиши!))) Ты на российском сайте, помни об этом.
          Да на российском, но не на путинском. Или у тебя как у Маяковского:
          " Мы говороим Путин - подразумеваем Родина" ))) Сними уже свой фсбшный скальп.
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