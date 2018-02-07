Мельгарехо принес «Спартаку» победу над «Спартой»

В заключительном поединке зимних сборов «Спартак» одолел чешскую «Спарту».
«Спартак» – «Спарта» – 2:1 (1:1)
Голы: Промес 13, Мельгарехо 78 — Кадлец 17.
«Спартак»: Ребров (Селихов 49), Ещенко, Кутепов, Таски, Комбаров, Промес, Глушаков (Пашалич 67), Фернандо, Зобнин, Ханни (Мельгарехо 65), Адриано (Зе Луиш 68).
Главный тренер: Массимо Каррера.
Напомним, что ранее «красно-белые» уступили китайскому клубу «Хебей Чайна Форчун».
15 февраля «Спартаку» предстоит встреча с «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы.
Сегодня 22:20
Закономерная ничья!!! Хотя Спарта была лучше!!!
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с вами все ясно))
вы очень внимательно смотрели матч.
Сегодня 22:20
Закономерная ничья!!! Хотя Спарта была лучше!!!
-------------------------------------------------------------------------
с вами все ясно))
вы очень внимательно смотрели матч.