«Барселона» огласила заявку на ответный матч с «Валенсией»

«Барселона» огласила состав, который 8 февраля постарается выбить «Валенсию» из Кубка Испании на стадии полуфинала:
Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Суарес, Месси, Силлессен, Коутиньо, Паулиньо, Алькасер, Альба, Роберто, Гомеш, Видаль, Умтити, Мина.
Примечательно, что «Барселона», хотя и играет на выезде, является однозначным фаворитом матча по мнению букмекеров. Так, букмекерская контора «Леон» дает коэффициент 1.70 на победу каталонцев. Успех «Валенсии» оценивается коэффициентом 4.51, ничья - 4.23.
В первой встрече каталонцы одержали минимальную победу.