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«Барселона» огласила заявку на ответный матч с «Валенсией»

вчера, 22:50
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона23:30 Не начался

«Барселона» огласила состав, который 8 февраля постарается выбить «Валенсию» из Кубка Испании на стадии полуфинала:

Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Суарес, Месси, Силлессен, Коутиньо, Паулиньо, Алькасер, Альба, Роберто, Гомеш, Видаль, Умтити, Мина.

Примечательно, что «Барселона», хотя и играет на выезде, является однозначным фаворитом матча по мнению букмекеров. Так, букмекерская контора «Леон» дает коэффициент 1.70 на победу каталонцев. Успех «Валенсии» оценивается коэффициентом 4.51, ничья - 4.23.

В первой встрече каталонцы одержали минимальную победу.

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Все комментарии
Saang
Saang
вчера в 23:46
Слева направо: Месси, Пике, Тер Штеген
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 23:25
Я уверен в победе Барселоны
NOVA
NOVA
вчера в 23:08
вперед летучие!! надо реабилитироваться после стольких поражений кряду!! финал сева - валя куда лучше звучит!! хотя Реал-барся конечно же круче было бы. но...!!
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 23:01
Главно сохранять концентрацию Барсе и нгушке..
NGY
NGY
вчера в 22:51
Пике же вроде травмирован был?!
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