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Гути предполагает, что кто-то из молодежи «Краснодара» сможет сыграть в «Реале»

вчера, 23:36
Краснодар (до 19)Логотип футбольный клуб Краснодар (до 19)0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (до 19) (Мадрид)Реал (до 19)Закончился после серии пенальти

Наставник юношеской команды «Реала» Гути впечатлен той игрой, что показал «Краснодар» в матче Юношеской лиги УЕФА, и, конечно, забитым зрителями стадионом:

«Я ожидал этого вопроса. Колоссальное количество людей! Изначально, когда фанаты кричали „Краснодар“, „Краснодар“, это давило на парней, но в конце на трибунах стали поддерживать и „Реал“. Это помогло.

Хочу поблагодарить „Краснодар“ за то, что они приняли „Реал“. Я не ожидал, что все закончится так, но доволен. В первом тайме у нас были проблемы, но в перерыве мы расставили некоторые моменты, и игра изменилась.

На самом деле я не очень хорошо знаком с игроками соперника. Я считаю, что это достойные футболисты, играют хорошо. Если будут точки соприкосновения, то в дальнейшем кто-нибудь из игроков сможет сыграть в „Реале“.

Изначально ребята чувствовали давление, потому что играли в гостях. После первого тайма я сказал ребятам, что им нужно успокоиться, играть без нервов, и они стали действовать лучше во втором тайме.

Я считаю, что Краснодар – достойный город, здесь невероятный стадион, где можно без проблем тренироваться. Думаю, что сборной Испании здесь все понравится, потому что понравилось нам».

Напомним, что «Фурия Роха» во время ЧМ-2018 остановится именно в Краснодаре.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
вчера в 23:47
А мне бы хотелось, чтобы игроки Реала играли в Краснодаре. И в финале ЛЧ Краснодар вас победил, а потом я проснулся и эх.
Saang
Saang
вчера в 23:43
А ведь серьезно - у Краснодара сейчас самая адекватная футбольная академия, и если откуда в России игроки могут заинтересовать Примеру - то именно отсюда.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 23:40
Ну раз Гути так сказал,то поверим на слово.
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