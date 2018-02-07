Гути предполагает, что кто-то из молодежи «Краснодара» сможет сыграть в «Реале»

Наставник юношеской команды «Реала» Гути впечатлен той игрой, что показал «Краснодар» в матче Юношеской лиги УЕФА, и, конечно, забитым зрителями стадионом:

«Я ожидал этого вопроса. Колоссальное количество людей! Изначально, когда фанаты кричали „Краснодар“, „Краснодар“, это давило на парней, но в конце на трибунах стали поддерживать и „Реал“. Это помогло.

Хочу поблагодарить „Краснодар“ за то, что они приняли „Реал“. Я не ожидал, что все закончится так, но доволен. В первом тайме у нас были проблемы, но в перерыве мы расставили некоторые моменты, и игра изменилась.

На самом деле я не очень хорошо знаком с игроками соперника. Я считаю, что это достойные футболисты, играют хорошо. Если будут точки соприкосновения, то в дальнейшем кто-нибудь из игроков сможет сыграть в „Реале“.

Изначально ребята чувствовали давление, потому что играли в гостях. После первого тайма я сказал ребятам, что им нужно успокоиться, играть без нервов, и они стали действовать лучше во втором тайме.

Я считаю, что Краснодар – достойный город, здесь невероятный стадион, где можно без проблем тренироваться. Думаю, что сборной Испании здесь все понравится, потому что понравилось нам».

Напомним, что «Фурия Роха» во время ЧМ-2018 остановится именно в Краснодаре.