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Хави: «ПСЖ слегка впереди „Реала“»

сегодня, 00:18
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен14.02.2018 в 22:45 Не начался

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави оценил шансы «Реала» в противостоянии с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Думаю, что в своем нынешнем состоянии ПСЖ слегка впереди „Реала“. Однако у „Мадрида“ ДНК победителей, особенно в Лиге чемпионов, они наверняка захотят показать себя с лучшей стороны.

Неймар? Уверен, что он еще выиграет „Золотой мяч“, когда уйдет эпоха Месси и Роналду. Он прирожденный лидер в раздевалке и на поле, всегда жаждет получить мяч, всегда готов устроить для болельщиков шоу. Зная его лично, могу сказать, что Неймар прекрасный человек».

Первый матч команд состоится 14 февраля.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:37
Что-то непохоже на Хави вообще.

"Однако у "Мадрида" ДНК победителей",
"когда уйдет эпоха Месси и Роналду"

Всегда же был вторым троллем после Шакирова, подловили его после пары бокалов вина что ли?
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