Хави: «ПСЖ слегка впереди „Реала“»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави оценил шансы «Реала» в противостоянии с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Думаю, что в своем нынешнем состоянии ПСЖ слегка впереди „Реала“. Однако у „Мадрида“ ДНК победителей, особенно в Лиге чемпионов, они наверняка захотят показать себя с лучшей стороны.

Неймар? Уверен, что он еще выиграет „Золотой мяч“, когда уйдет эпоха Месси и Роналду. Он прирожденный лидер в раздевалке и на поле, всегда жаждет получить мяч, всегда готов устроить для болельщиков шоу. Зная его лично, могу сказать, что Неймар прекрасный человек».

Первый матч команд состоится 14 февраля.