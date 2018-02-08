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Чаушич: «Дзюба постоянно рассказывает что-то смешное. Я не всё понимаю, но все улыбаются»

сегодня, 09:52

Полузащитник «Арсенала» Горан Чаушич рассказал об адаптации нападающего Артема Дзюбы в тульском коллективе:

«Как вы могли заметить, на тренировках он постоянно рассказывает что-то смешное. Да, я не всё понимаю, но все улыбаются. К примеру, недавно играли товарищеский матч с „Лудогорцем“. Это было утром, а вечером часть команды провела тяжёлую тренировку, играли 4 на 4. В какой-то момент стало заметно, что Дзюба очень устал. Тогда он остановился и выдал: „Парни, я уже утром после матча не мог ходить, а вы меня сейчас добиваете!“ Все от души посмеялись.

Приход Дзюбы – позитивный момент для команды. Но главное — это умение Артёма забивать важные голы. Уверен, он поможет нам в оставшихся матчах чемпионата».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:32
Самый популярный игрок ....однозначно...
Даже не забивая...

Хороший контракт... мега-известность...постоянную прессу....позитив и хорошее настроение................что ещё надо чтоб встретить "футбольную старость" ???

PS Ну а супер-форвардом он и сам себя никогда не считал......)))

Здоровья и успехов !!!!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил Богиня Соккера
сегодня в 12:10
Богиня Соккера:
Как там Аустрия поживает? Не снится тебе?)))
НЕТ, ТОЛЬКО ЛЕГИЯ, САНКТ-ГАЛЛЕН И АЕК, НУ И КОШИЦЕ ИНОГДА !

ГЫ-ГЫ
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:03
Все ШУТКУЕТ. Видимо Артёмка в ФНЛ собрался и дальше по низходящей.
Богиня Соккера
Богиня Соккера ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:49
Как там Аустрия поживает? Не снится тебе?)))
Зовите нас ЧЕМПИОН
Зовите нас ЧЕМПИОН
сегодня в 11:19
А над КЛОУНОМ всегда смеются.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:17
ДЗЮБА: ПОМНЮ, ИГРАЛИ МЫ С ПОРТУ ДОМА, И Я ГОЛ ПРЕСТИЖА ЗАБИЛ. СЧЁТ 1-5 ! ГЫ-ГЫ
ДА И С ДИНАМО КИЕВ ТАКАЯ ЖЕ ИСТОРИЯ БЫЛА, ВЫШЕЛ, ГОЛ ЗАБИЛ, СОХРАНИЛ ПРЕСТИЖ СПАРТАКА. СЧЁТ 1-4 ! ГЫ-ГЫ
azures
azures
сегодня в 11:01
Дзюба рассказывает как он играл в спартаке, потому все и смеются.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 10:48
Дзюба просто рассказывал как он сидя на лавке получал больше Дриусси,Ригони и Паредеса вместе взятых. Все от души посмеялись. )
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 10:44
Будеть стендапить на корпоративах ,а голы сами как-нибудь затолкаете
LOpp
LOpp
сегодня в 10:37
Приход Дзюбы – позитивный момент для команды. Но главное — это умение Артёма забивать важные голы.

почему он слово голы назвал во множественном числе?
SHMEL
SHMEL
сегодня в 10:25
Известный шут(ник)- балагур...
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 10:23
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 10:12
    Будут проигрывать со смехом на устах.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 10:03
    Тогда он остановился и выдал: „Парни, я уже утром после матча не мог ходить, а вы меня сейчас добиваете!“

    Это-то как раз не шутка была, сам убедишься во время матчей
    серхи
    серхи
    сегодня в 10:00
    Деревянный клоун в погоне за титулами!
    руна
    руна
    сегодня в 09:55
    за карманами следи.пока он шутит!!
    andre_can
    andre_can
    сегодня в 09:54
    Дзюбиньо дошутился...теперь, видимо, и самому не смешно!
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