Чаушич: «Дзюба постоянно рассказывает что-то смешное. Я не всё понимаю, но все улыбаются»

Полузащитник «Арсенала» Горан Чаушич рассказал об адаптации нападающего Артема Дзюбы в тульском коллективе:

«Как вы могли заметить, на тренировках он постоянно рассказывает что-то смешное. Да, я не всё понимаю, но все улыбаются. К примеру, недавно играли товарищеский матч с „Лудогорцем“. Это было утром, а вечером часть команды провела тяжёлую тренировку, играли 4 на 4. В какой-то момент стало заметно, что Дзюба очень устал. Тогда он остановился и выдал: „Парни, я уже утром после матча не мог ходить, а вы меня сейчас добиваете!“ Все от души посмеялись.

Приход Дзюбы – позитивный момент для команды. Но главное — это умение Артёма забивать важные голы. Уверен, он поможет нам в оставшихся матчах чемпионата».