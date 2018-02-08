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Романцев: «„Спартак“ имеет все шансы стать чемпионом»

вчера, 22:53

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев уверен, что команда еще не потеряла шансы на чемпионство, несмотря на отставание от «Локомотива» на 8 очков за 10 туров до финиша.

«Мой учитель Николай Петрович Старостин говорил: „Выиграть чемпионство тяжело, но защитить его гораздо труднее“. Против „Спартака“ в этом сезоне все играют с утроенной энергией и стараются провести „матч жизни“. Чемпионат команда начала плохо. Наверное, пребывала в чемпионской эйфории. Но в конце осени и начале зимы спартаковцы одержали пять побед подряд и поднялись на третье место.

Отыгрываются ли 8 очков от „Локомотива“? Скажу так: „Спартак“ имеет все шансы стать чемпионом. Многое, если не все, будет зависеть от первой после перерыва игры с „Локомотивом“».

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Все комментарии
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 01:03
Шансы на золото есть у Спартака и даже у Зенита. Но очень ма-а-а-а-ленькие.
Хороший судья может соорудить любой счёт. В своё время Латышев на спор, без всяких денег, сделал счёт 2:2 в одном из матчей. Перед матчем поспорили, возможно такое или нет. Причём никто не увидел нарушений в работе Латышева ))))
Но сейчас таких судей почти не осталось, да и 10 матчей - не один, да и судей много.
P.S.
Свечку не держал, но байка про спор Латышева ходит не один десяток лет.
Jum13
Jum13
сегодня в 00:40
Романцев: "Когда я пьян - а пьян всегда я..."
Footbolista
Footbolista ответил viv
сегодня в 00:31
viv:
Ну если только кб сольют Лигу Европы, как обычно, то шанс увеличится.
А кто у нас в последние годы не сливает ЛЕ как обычно?...
Kрейсер
Kрейсер
сегодня в 00:24
Пришла новость.
Бразильцы утверждают, что Вериссимо стал игроком Спартака.
Ждём официального подтверждения.
S-y F-v
S-y F-v
сегодня в 00:22
1 - СПАРТАК, 2 - Локомотивив, 3 - Краснодар, 4 - бомжи, 5 - кони.
vistory
vistory
сегодня в 00:15
Если напрячь Мутко, Симоняна с Кукуяном и Безбородова с Бурдагосским, то да, опять станет липовым чемпионм.
311
311
вчера в 23:58
Придется Валеру звать обратно, он знает, как набрать 33 очка в 10-ти матчах!)
Kuprin
Kuprin
вчера в 23:54
"Многое, если не все, будет зависеть от...... “»

.
LOpp
LOpp ответил drug01
вчера в 23:52
drug01:
Романцев замерз от зимней рыбалки и несет всякую чушь в которую сам даже не верит!
и какую он чушь сказал? шанс стать чемпион есть даже у Анжи, который отстает от Локо на 26 очков за 10 туров.
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 23:51
Против Спартака всегда играли так,шанс есть но все не только от нас зависит но и от конкурентов будут ли они терять очки...
korn3512
korn3512 ответил Leha-ha50
вчера в 23:44
Я про то , что сколько подобных стонов здесь было на протяжении всего чемпионата. Если обыгрываем ЖД в очной встрече, остается 5 очков, за девять туров, это не о чем... Ну а как там будет, время покажет
kingoffam
kingoffam
вчера в 23:30
Золото-это вряд ли.А вот второе место нужно брать.Ну и кубок конечно.Слишком много было очков потеряно в начале чемпионата.Главное,что команда есть и все разговоры про юбилеи,помощь судей и везение-это лишь фантазии бомжей и коней.
Kрейсер
Kрейсер
вчера в 23:30
Олег Иваныч много-много лет дрюкал разные клубики.
А теперь, обиженные болелы этих клубиков, повылезали и булькают на него.
Потеха.
kingoffam
kingoffam
вчера в 23:25
Ещё даже не заходя на ветку,угадал 100% комментов бомжей и коней.Оригинальность-это не про них.
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:24
Романцев напомнил о себе...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил korn3512
вчера в 23:22
korn3512:
В прошлом году подобный звиздеж стоял вплоть до последних туров! Чем в итоге все завершилось думаю напоминать не стоит?
В прошлом годе белокрасные захватили вершинку с первых туров и победили заслуженно.
И бОльшие отставания отыгрывались, но этот весенний цикл самый маленький - всего 10 туров. Как должен пролететь Локо - это просто невероятно???
Но будем поглядеть!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:21
Спартак на Кубок в этом году нацелился, а золотые медали это будет перебор. Как там у Круга поётся, .... не очко обычно губит,а к одиннадцати туз
sir-5
sir-5
вчера в 23:18
0%.
korn3512
korn3512 ответил Leha-ha50
вчера в 23:16
В прошлом году подобный звиздеж стоял вплоть до последних туров! Чем в итоге все завершилось думаю напоминать не стоит?
Alex-96
Alex-96
вчера в 23:10
Романцев: «„Спартак“ имеет все шансы стать чемпионом»

Закусывать надо!
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
вчера в 23:06
Этому столику больше не наливать.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:03
Похоже, "рыбалка" у деда удалась!!!
mntr13
mntr13
вчера в 23:02
Не будет Спартак чемпионом
cska-78
cska-78
вчера в 22:59
Опять принял Стаканыч!
drug01
drug01
вчера в 22:59
Романцев замерз от зимней рыбалки и несет всякую чушь в которую сам даже не верит!
viv
viv
вчера в 22:58
Ну если только кб сольют Лигу Европы, как обычно, то шанс увеличится.
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