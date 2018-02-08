Романцев: «„Спартак“ имеет все шансы стать чемпионом»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев уверен, что команда еще не потеряла шансы на чемпионство, несмотря на отставание от «Локомотива» на 8 очков за 10 туров до финиша.

«Мой учитель Николай Петрович Старостин говорил: „Выиграть чемпионство тяжело, но защитить его гораздо труднее“. Против „Спартака“ в этом сезоне все играют с утроенной энергией и стараются провести „матч жизни“. Чемпионат команда начала плохо. Наверное, пребывала в чемпионской эйфории. Но в конце осени и начале зимы спартаковцы одержали пять побед подряд и поднялись на третье место.

Отыгрываются ли 8 очков от „Локомотива“? Скажу так: „Спартак“ имеет все шансы стать чемпионом. Многое, если не все, будет зависеть от первой после перерыва игры с „Локомотивом“».