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Слуцкий может продолжить карьеру в Нидерландах

сегодня, 00:48

Российский специалист Леонид Слуцкий грядущим летом может трудоустроиться в Нидерландах.

По данным СМИ, местный «Твенте» проявил заинтересованность в сотрудничестве. Есть большая вероятность того, что стороны согласуют все детали уже весной. Если Слуцкий всё же встанет у руля «Твенте», в его штабе будет Олег Яровинский.

«Твенте» может стать вторым европейским клубом в карьере Слуцкого. В прошлом году он работал в английском «Халл Сити», откуда был уволен в декабре.

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Все комментарии
dudka 98
dudka 98
сегодня в 01:11
тюленю с зоны поволжье стоило бы начать
Kрейсер
Kрейсер
сегодня в 00:58
У "космонавта" первая ступень отделилась в Англии, вторая ступень упадёт на Нидерланды.
Сам он рухнет где-нибудь за Уралом.
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