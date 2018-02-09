Слуцкий может продолжить карьеру в Нидерландах

Российский специалист Леонид Слуцкий грядущим летом может трудоустроиться в Нидерландах.

По данным СМИ, местный «Твенте» проявил заинтересованность в сотрудничестве. Есть большая вероятность того, что стороны согласуют все детали уже весной. Если Слуцкий всё же встанет у руля «Твенте», в его штабе будет Олег Яровинский.

«Твенте» может стать вторым европейским клубом в карьере Слуцкого. В прошлом году он работал в английском «Халл Сити», откуда был уволен в декабре.