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Широков: «Сомневаюсь, что Смолов где-нибудь сидел бы на скамейке запасных»

сегодня, 02:12

Бывший игрок «Краснодара» Роман Широков поделился мнением по поводу того, что нападающий Фёдор Смолов продолжит выступать за «быков» как минимум до конца сезона:

«Для футболиста, это, наверное, не является плюсом. Смолов хотел уехать, и было бы правильно, если бы он ушёл и развивался в более конкурентной среде. Для „Краснодара“ это, безусловно, плюс. А что касается сборной – тут спорный вопрос. Если бы он, уехав, сидел на скамейке запасных в новом клубе, – это плохо. Но я сомневаюсь, что Смолов где-то сидел бы на лавке. А в „Краснодаре“ он точно будет регулярно играть, забивать и поддерживать свою форму».

Ранее Широков отметил, что после чемпионата мира у Смолова может появиться шанс уехать в более сильный клуб, чем дортмундская «Боруссия», которая проявляла к нему интерес.

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Все комментарии
denmig
denmig
сегодня в 10:42
А вот широков знатно понасидел!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:28
Отправьте его в Челси и со скамейки точно не вылезет.
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 10:20
Если бы Смолов, ушёл, то это был бы безусловный плюс для Краснодара? Что такое говорит Широков?
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 08:28
В Реале бы сидел
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 07:06
Из Широкова слабый эксперт.
fcspartak
fcspartak
сегодня в 02:55
Да понятно что у зенита уже и на лавку не помещаются
311
311
сегодня в 02:19
На лавке Реала, Барселоны или ПСЖ например! А Широков сидел бы дома!)
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