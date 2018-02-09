Широков: «Сомневаюсь, что Смолов где-нибудь сидел бы на скамейке запасных»

Бывший игрок «Краснодара» Роман Широков поделился мнением по поводу того, что нападающий Фёдор Смолов продолжит выступать за «быков» как минимум до конца сезона:

«Для футболиста, это, наверное, не является плюсом. Смолов хотел уехать, и было бы правильно, если бы он ушёл и развивался в более конкурентной среде. Для „Краснодара“ это, безусловно, плюс. А что касается сборной – тут спорный вопрос. Если бы он, уехав, сидел на скамейке запасных в новом клубе, – это плохо. Но я сомневаюсь, что Смолов где-то сидел бы на лавке. А в „Краснодаре“ он точно будет регулярно играть, забивать и поддерживать свою форму».

Ранее Широков отметил, что после чемпионата мира у Смолова может появиться шанс уехать в более сильный клуб, чем дортмундская «Боруссия», которая проявляла к нему интерес.