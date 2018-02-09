Пюэль: «Марез – потрясающий игрок. Надеюсь, он примет верное решение и вернётся»

Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль подтвердил информацию о том, что продолжающий бастовать Рияд Марез не примет участия в субботнем матче против «Манчестер Сити», но выразил надежду, что игрок одумается и вернётся в команду:

«Судя по всему, Рияд не будет включён в заявку на субботнюю игру с „Манчестер Сити“. Надеюсь, он сможет поднять голову и возвратиться к нам для дальнейшей работы. Лучшее решение в его случае – вернуться в клуб и наслаждаться футболом.

Рияд – потрясающий игрок, он любит футбол, любит своих товарищей по команде, он наслаждается своей игрой. Думаю, ему стоит вернуться, сыграть, снова прикоснуться к мячу. Для всех важно, чтобы он вернулся».