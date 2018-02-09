  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 22 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбургФонбет1.653.755.35
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.444.557
Италия. Серия А 2017/2018, 24 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет4.83.51.88
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет---
Франция. Лига 1 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет3.953.551.9

Пюэль: «Марез – потрясающий игрок. Надеюсь, он примет верное решение и вернётся»

сегодня, 03:04
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиЗавтра в 20:30 Не начался

Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль подтвердил информацию о том, что продолжающий бастовать Рияд Марез не примет участия в субботнем матче против «Манчестер Сити», но выразил надежду, что игрок одумается и вернётся в команду:

«Судя по всему, Рияд не будет включён в заявку на субботнюю игру с „Манчестер Сити“. Надеюсь, он сможет поднять голову и возвратиться к нам для дальнейшей работы. Лучшее решение в его случае – вернуться в клуб и наслаждаться футболом.

Рияд – потрясающий игрок, он любит футбол, любит своих товарищей по команде, он наслаждается своей игрой. Думаю, ему стоит вернуться, сыграть, снова прикоснуться к мячу. Для всех важно, чтобы он вернулся».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пети: «Ляказетту надо играть лучше или уходить летом»
Сегодня, 12:02 3
Мерсон: «„Арсенал“ должен заменить Венгера Конте»
Сегодня, 09:58 6
Сигурдарсон: «Исландия запросила 15 тысяч билетов на ЧМ, но получила 4 или 5 тысяч»
Сегодня, 09:35 11
Эмери: «ПСЖ верит в себя и в свою способность выигрывать такие матчи, как с „Реалом“»
Сегодня, 07:09 9
Коутиньо: «Хотел поскорее забить свой первый гол за „Барселону“»
Сегодня, 06:40 5
Йедлин: «Хочу выиграть чемпионат мира в составе сборной США»
Сегодня, 06:23 8
Обсудить
Все комментарии
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 09:30
Вообще не понимаю что все так носятся с этим по суди средним игрочишкой. Ну написали про него пару раз и забыли. Кому он собственно интересен кроме парочки болельщиков с соккера с эмблемой лис. Есть более достойные кандитатуры в АПЛ про которых можно написать,чем тратить время на этого середняка.
cska plus
cska plus
сегодня в 08:15
Сам то знает, что он хочет.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 07:27
хватит уже ему дурака валять
ДСА
ДСА
сегодня в 07:01
Лучшее решение - вернуться в Африку и собирать бананы.
Foxes
Foxes
сегодня в 04:46
Надеемся.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100