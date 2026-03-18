В Москве состоялась премьера фильма об истории «Зенита»

сегодня, 01:13

В московском кинотеатре «Художественный» состоялась закрытая премьера документального фильма «Зенит навсегда», посвященного столетней истории петербургского футбольного клуба «Зенит». Мероприятие собрало легенд клуба и создателей проекта, которые представили картину, охватывающую весь путь команды.

Генеральный продюсер видеосервиса Rutube и онлайн-кинотеатра Premier Давид Кочаров открыл показ, подчеркнув значимость проекта и выразив надежду на теплый прием зрителей.

Директор по коммуникациям «Зенита» Жанна Дембо отметила, что фильм стал попыткой вместить в один проект богатую историю команды:

Спасибо Владиславу [Радимову] и Вячеславу [Малафееву] за поддержку. К сожалению, из руководства клуба никто не смог приехать из-за игры [против махачкалинского «Динамо»]. Мне было бы сложно одной представлять весь клуб, потому что «Зенит» — это в первую очередь его легенды.

Сценарист Александр Дорский поделился личными воспоминаниями о своем отношении к «Зениту» и признался, что работа над фильмом была для него особенно значимой:

Меня отец впервые привел на стадион «Петровский», мне было тогда около 5 лет. Тогда за «Зенит» уже играли Владислав Радимов и Вячеслав Малафеев. Я смотрел, как они играют, как обыгрывают «Спартак», и мне тоже хотелось этого. Я благодарен им за то, что они привили мне любовь к футболу. Хочется поблагодарить футбольный клуб «Зенит» за доверие. Надеюсь, что все получат удовольствие от фильма, а сериал начнет выходить со 2 апреля.

Фильм представляет собой хронологический рассказ об истории «Зенита», разделенный на этапы, связанные с ключевыми достижениями команды. В картине использованы архивные материалы и редкие видеозаписи о легендах клуба, а также показано формирование целой плеяды футболистов, определявших успех «Зенита» в разные годы. В их числе Андрей Аршавин, Владислав Радимов, Вячеслав Малафеев, Константин Зырянов, Артем Дзюба, Мигель Данни и Николас Ломбертс.

Малафеев и Радимов рассказали о важности фильма для молодого поколения.

Радимов:

Для меня большая честь находиться здесь, но участие в фильме — еще большая честь. Очень хотелось бы, чтобы этот фильм посмотрели дети. Когда я был мальчишкой, у меня были кумиры, и я стремился стать похожим на них. Если мальчики, которые хотят добиться чего-то в жизни, посмотрят этот фильм, вдохновятся и, возможно, будут играть за «Зенит», для меня это будет гордостью. «Зенит» уже стал символом города.

Малафеев:

Это большой, грандиозный проект, в котором мне довелось принять участие. Если я представлен на баннере, значит, моя карьера сложилась не зря. Этот фильм особенно важно смотреть детям и болельщикам «Зенита». Все, что было в прошлом, — это опыт, который необходимо передавать дальше.

Отдельный блок посвящен международным достижениям команды, включая победы в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА при Дике Адвокате. Также отражен период работы Лучано Спаллетти, при котором петербуржцы два года подряд становились чемпионами России.

Особенное внимание уделено развитию клуба в XXI веке. О своем видении в картине рассказывает глава компании «Газпром» Алексей Миллер, говоря о ключевых этапах трансформации «Зенита». В фильме также отмечена работа тренера Андре Виллаш-Боаша, которому удалось привести команду к победе в чемпионате страны в 2015 году.