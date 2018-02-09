Хедира: «Кейн, возможно, самый совершенный форвард наряду с Игуаином и Левандовски»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира в преддверии первой игры с «Тоттенхэмом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов поделился мнением о сопернике и их нападающем Харри Кейне:

«Я смотрел много матчей „Тоттенхэма“ в этом сезоне, в том числе, против „Ливерпуля“ и „Арсенала“. „Шпоры“ очень сильны, потому что у них хорошая защита, полузащита, футболисты мирового класса в линии атаки и действительно хороший тренер. У них ещё не так много опыта, и это может стать преимуществом для нас, но мы должны быть предельно сконцентрированными, потому что, на мой взгляд, „Тоттенхэм“ – одна из лучших команд в Англии и Европе.

Харри Кейн, как мне кажется, самый совершенный форвард, как Роберт Левандовски и Игуаин. Он силён, хорошо играет головой, быстрый, здорово управляется с мячом и умеет забивать в одно касание, у него хороший дриблинг...

На мой взгляд, это потрясающий футболист, к тому же, он ещё молод. Так что „Тоттенхэму“ с ним повезло».

Ранее экс-нападающий «Ливерпуля» Джон Олдридж назвал Кейна лучшим нападающим в мире на данный момент.