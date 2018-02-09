Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мыслями об игре «Барселоны» в текущем сезоне.
Напомним, что «Челси» предстоит встретиться с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Вы знаете, у них есть один парень не с этой планеты. Месси - это суперкласс. Вообще „Барселона“ - это команда, где собрано много суперклассных футболистов», - сказал Азар.
У него спросили, он ответил.
У него спросили, он ответил.
Знатно полыхает у глором Роналду. Жаль что нету бундесима. Он бы сейчас официально наложил бы на Азара санкции .
Знатно полыхает у глором Роналду. Жаль что нету бундесима. Он бы сейчас официально наложил бы на Азара санкции .
Это вообще законно?
Это вообще законно?
щя мямлит про Гнома...
да иди ты 3**й ..
щя мямлит про Гнома...
да иди ты 3**й ..