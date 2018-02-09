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Азар: «Месси - это суперкласс»

вчера, 18:09
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона20.02.2018 в 22:45 Не начался

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мыслями об игре «Барселоны» в текущем сезоне.

Напомним, что «Челси» предстоит встретиться с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Вы знаете, у них есть один парень не с этой планеты. Месси - это суперкласс. Вообще „Барселона“ - это команда, где собрано много суперклассных футболистов», - сказал Азар.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:40
И ведь не поспоришь с Азаром, все правильно и по делу говорит.
vovinho11
vovinho11 ответил 311
вчера в 23:35
А Реалу не помогают? Вообще в Испании еще хуже судейство, чем у нас
311
311
вчера в 23:18
Я не имел бы ничего против Барселоны, если бы им не подсуживали постоянно, и они не симулировали бы. Ла лига мне параллельно. Но Месси почти не симулирует, это большой плюс!)
NOVA
NOVA
вчера в 22:09
уже подлизываются, значит знают что сольют!!
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 21:57
А порвет Челси Суарес...Это характер Барсы..
Apsny
Apsny ответил The Frei
вчера в 21:50
The Frei:
Открыто заявляет что хочет перейти в Реал и хвалит Месси. Это вообще законно?
А где противозаконность?

У него спросили, он ответил.
eleven LC
eleven LC
вчера в 21:10
Дежурный реверанс в сторону предстоящего соперника!А то что Месси это классный футболист это известно уже больше 10 лет,так что нет смысла обсуждать эти слова!
neomessi
neomessi
вчера в 21:03
Азар знает толк в игроках.
Знатно полыхает у глором Роналду. Жаль что нету бундесима. Он бы сейчас официально наложил бы на Азара санкции .
The Frei
The Frei
вчера в 21:02
Открыто заявляет что хочет перейти в Реал и хвалит Месси.

Это вообще законно?
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:04
футболист своей эпохи скоро другие будут на слуху..
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:57
Начал уважать Азара,Пластун тоже и даже Джин
ману дель мораль
ману дель мораль
вчера в 19:31
А ты п*****из.... Причем суперп*****из))
No problem
No problem
вчера в 19:29
С детства кумир Зидан...
щя мямлит про Гнома...
да иди ты 3**й ..
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 19:10
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 18:52
    Заранее сдались.
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 18:45
    Азар знает толк в футболе!
    cevin cigan
    cevin cigan
    вчера в 18:39
    И после этого подхалимажа,кое кто хочет в Реал?
    Великий Князь
    Великий Князь
    вчера в 18:38
    А Азар это король 63лизов)Зачётно подлизал, как Хави в лучшие годы)
    Legendary Liverpool
    Legendary Liverpool
    вчера в 18:18
    Так оно и есть.
    drug01
    drug01
    вчера в 18:17
    Все верно мыслит!
    kust07
    kust07
    вчера в 18:10
    Кто бы сомневался)
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