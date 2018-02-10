Нойер – единственный игрок, оставшийся в лазарете «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес сообщил, что все игроки команды, кроме вратаря Мануэля Нойера, восстановились от травм и будут готовы принять участие в субботней встрече с «Шальке» в чемпионате Германии.

«Кадровая ситуация выглядит очень хорошо. [Помимо Нойера] все здоровы, все в порядке».

Единственным исключением станет вернувшийся из лазарета Тиаго Алькантара. Хайнкес не будет включать его в заявку на игру с «Шальке», но рассчитывает на него в матче с «Вольфсбургом».

Официальный сайт «Баварии» также информирует, что клуб предоставил неделю отпуска травмированному Нойеру. 31-летний голкипер проведёт его в условиях «более тёплого климата» и будет заниматься индивидуально, чтобы продолжить реабилитацию.

Ранее главный тренер сборной Германии Йохаим Лёв заявил, что ожидает возвращения Нойера в феврале или марте.