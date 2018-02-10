Ракитич: «Лучше всего было бы провести финал Кубка Испании на нейтральном стадионе»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал слова президента «Севильи» Хосе Кастро, призвавшего провести финал Кубка Испании между командами на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севильи. Кастро обосновал своё предложение тем, что финал Кубка Испании 2015 года «Барселона» - «Атлетик» прошёл на стадионе каталонского клуба.

«Я слышал, что сказал президент „Севильи“. В таком случае, я тоже приглашаю его в Барселону.

Мне приятно навещать свою бывшую команду и город, который мне очень нравится, но этого хватает и во время чемпионата. А если говорить серьёзно, лучше всего было бы найти нейтральный стадион и место, которое бы подошло всем».

Напомним, в полуфинале турнира «Барселона» прошла «Валенсию», а «Севилья» справилась с «Леганесом».