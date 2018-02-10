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Стал известен стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч, Заболотный в основе

сегодня, 11:18
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Стал известен стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч против «Марибора». 

Список из 11 игроков выглядит следующим образом: 
Лунев, Кришито, Маммана, Мевля, Смольников, Ерохин, Паредес, Ригони, Кузяев, Кокорин, Заболотный.

Напомним, что предыдущий товарищеский матч для «Зенита» завершился поражением. 

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Все комментарии
Doping87
Doping87
сегодня в 13:03
Сильнейший состав, под лимит.
Батон Судьбы
Батон Судьбы ответил Nikola45
сегодня в 13:01
Nikola45:
Да нет проект уже в Москве, в Тарасовке
Нефтяной проект перемещается в Сочи!
Батон Судьбы
Батон Судьбы
сегодня в 13:00
Похоже это боевой состав. Плюс минус 2 игрока!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 12:44
Зенит покажет пупсикам, как надо играть против гранда Марибора. Ну гранд естественно для Спартака! Ахахахаха!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:44
У "Зенита" разгрузочный день.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
сегодня в 12:25
Ваня лучший:
А ничего, что 5+2 = 7 ?
Да ладно....наличие у тебя калькулятора - вещь правильная....
Да в Лиге Европы эта математика никого не касается.....))
А в "МосГосСтрахе" чемпионате и этого состава сильней нет.....
Брулин
Брулин
сегодня в 12:23
Наверное-это состав очень приближенный к тому, что будет играть против Селтика. Измениться могут 1-2 позиции, не более.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:22
Jeck Denielse:
Нормальный состав... Время проб и ротаций закончилось.... А Дриусси с Кроневиттером добавят пороха во втором тайме.... Удачи !!!!!!!!!!!!!!!!!
А ничего, что 5+2 = 7 ?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 12:22
Этот состав выйдет и в матче ЛЕ.
plusnindimon
plusnindimon
сегодня в 12:22
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 12:13
    Нормальный состав...
    Время проб и ротаций закончилось....
    А Дриусси с Кроневиттером добавят пороха во втором тайме....

    Удачи !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ваня лучший
    Ваня лучший
    сегодня в 12:12
    Судя по всему это и есть самый основной состав Зенита на сезон. А это значит Жирков, Полоз, Терентьев, Нобоа, и все арендные на выход, т.к. есть еще Краневитер, Дриуси, они неприкасаемые, т.к. их макаронник набирал сам.
    spartach n1
    spartach n1
    сегодня в 12:01
      Nikola45
      Nikola45 ответил Сергеевич вернулся 1
      сегодня в 11:54
      Сергеевич вернулся 1:
      Ну так всё же взаимно. Ты мне, а я тебе.
      И тут соглашусь ))
      Сергеевич вернулся 1
      Сергеевич вернулся 1 ответил Nikola45
      сегодня в 11:53
      Nikola45:
      Да я просто уверен! )) Ребята с Тарасовки на Буденовцев толпой пойдут! Ну заодно Зенит будут задевать ))
      Ну так всё же взаимно. Ты мне, а я тебе.
      Nikola45
      Nikola45 ответил Сергеевич вернулся 1
      сегодня в 11:52
      Сергеевич вернулся 1:
      Чё? Предчувствие?)
      Да я просто уверен! )) Ребята с Тарасовки на Буденовцев толпой пойдут! Ну заодно Зенит будут задевать ))
      Nikola45
      Nikola45
      сегодня в 11:51
      Да нет проект уже в Москве, в Тарасовке
      Аденн
      Аденн
      сегодня в 11:50
        Сергеевич вернулся 1
        Сергеевич вернулся 1 ответил Nikola45
        сегодня в 11:49
        Nikola45:
        Думаю да! А во вторник беда будет
        Чё? Предчувствие?)
        Mяyчeло
        Mяyчeло
        сегодня в 11:48
        проект ещё не летит чтоли?)
        Nikola45
        Nikola45 ответил Сергеевич вернулся 1
        сегодня в 11:48
        Сергеевич вернулся 1:
        Это цветочки..)
        Думаю да! А во вторник беда будет
        Сергеевич вернулся 1
        Сергеевич вернулся 1 ответил Nikola45
        сегодня в 11:44
        Nikola45:
        Уже начался!
        Это цветочки..)
        Nikola45
        Nikola45 ответил Сергеевич вернулся 1
        сегодня в 11:43
        Сергеевич вернулся 1:
        Срач на соккере начнётся сегодня, возможно, необычно рано.
        Уже начался!
        Nikola45
        Nikola45 ответил drug01
        сегодня в 11:43
        drug01:
        Вперед к победе
        И вам успехов во вторник!
        Сергеевич вернулся 1
        Сергеевич вернулся 1
        сегодня в 11:42
        Срач на соккере начнётся сегодня, возможно, необычно рано.
        Алексей Буренин
        Алексей Буренин
        сегодня в 11:41
        Успехов ребятам
        nikolah
        nikolah
        сегодня в 11:38
          Nikola45
          Nikola45
          сегодня в 11:33
          Наигрывают основной состав перед ЛЕ! Пора посмотреть на что способен Зенит!
          Живанильда
          Живанильда
          сегодня в 11:31
            Comentarios
            Comentarios
            сегодня в 11:29
            Будем на Заболтного посмотреть. Как никак скоро ЧМ
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