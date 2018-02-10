Стал известен стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч, Заболотный в основе

Стал известен стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч против «Марибора».
Список из 11 игроков выглядит следующим образом:
Лунев, Кришито, Маммана, Мевля, Смольников, Ерохин, Паредес, Ригони, Кузяев, Кокорин, Заболотный.
Напомним, что предыдущий товарищеский матч для «Зенита» завершился поражением.
Да в Лиге Европы эта математика никого не касается.....))
А в "МосГосСтрахе" чемпионате и этого состава сильней нет.....
Да в Лиге Европы эта математика никого не касается.....))
А в "МосГосСтрахе" чемпионате и этого состава сильней нет.....
Стал известен состав лузеров ))"
Состав лузеров был на Энфилде, когда им 7 мячей закатали))
Стал известен состав лузеров ))"
Состав лузеров был на Энфилде, когда им 7 мячей закатали))
Время проб и ротаций закончилось....
А Дриусси с Кроневиттером добавят пороха во втором тайме....
Удачи !!!!!!!!!!!!!!!!!
Время проб и ротаций закончилось....
А Дриусси с Кроневиттером добавят пороха во втором тайме....
Удачи !!!!!!!!!!!!!!!!!
сегодня в 12:31
У Зенита как всегда могучий состав во главе с Передасом.
всё же лучше чем с де зеувом,меня упрекали что это по-детски коверкать фамилии,причем спартач упрекал))
сегодня в 12:31
У Зенита как всегда могучий состав во главе с Передасом.
всё же лучше чем с де зеувом,меня упрекали что это по-детски коверкать фамилии,причем спартач упрекал))