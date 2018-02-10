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«Спартак» прибыл в Сочи

сегодня, 13:13

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что команда успешно приземлилась в Сочи, где пройдет третий зимний сбор. Ранее сообщалось, что главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера определился с игроками, которые будут в его распоряжении. 

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4 ответил AntiherQ1488
сегодня в 13:28
AntiherQ1488:
Степа, не буянь, а то я тоже начну)
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 13:27
    Я вообще не понимаю, зачем лететь на куда то на сбор на 3 дня? Оставались уже где были и все.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Igo0rek
    сегодня в 13:27
    Igo0rek:
    У Спартак и Зенита одинаковое количество очков. Да, я с тобой согласен, ох уж эти середняки. А один из этих середняков еще и самый позорный клуб России. Тот что на берегах Невы расположился.
    Позорнее рекордсменов с серией магических цифр 1-18, 7-0, 5-1, 5-2, 5-0... нет! Ахахаахаха!
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Литейный 4
    сегодня в 13:25
    Литейный 4:
    Кому интересно, что середняки соизволили прилететь в Сочи? Ахахахахаах!
    Степа, не буянь, а то я тоже начну)
    Igo0rek
    Igo0rek ответил Литейный 4
    сегодня в 13:24
    Литейный 4:
    Кому интересно, что середняки соизволили прилететь в Сочи? Ахахахахаах!
      turist82
      turist82 ответил Литейный 4
      сегодня в 13:23
      Литейный 4:
      Кому интересно, что середняки соизволили прилететь в Сочи? Ахахахахаах!
        ziborock
        ziborock ответил Литейный 4
        сегодня в 13:22
        Литейный 4:
        Порядок навожу! :) На то щука в озере, чтобы карась не дремал! :)))))
        Не думай, щука, как в бредень влезть: думай, как вылезть.©
        Литейный 4
        Литейный 4 ответил ziborock
        сегодня в 13:19
        ziborock:
        Ну ты же здесь!)))
        Порядок навожу! :)
        На то щука в озере, чтобы карась не дремал! :)))))
        ziborock
        ziborock ответил Литейный 4
        сегодня в 13:17
        Литейный 4:
        Кому интересно, что середняки соизволили прилететь в Сочи? Ахахахахаах!
        Ну ты же здесь!)))
        Литейный 4
        Литейный 4
        сегодня в 13:14
        Кому интересно, что середняки соизволили прилететь в Сочи? Ахахахахаах!
        DVOK68
        DVOK68
        сегодня в 13:14
        Верим в нашу команду!
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