«Спартак» прибыл в Сочи

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что команда успешно приземлилась в Сочи, где пройдет третий зимний сбор. Ранее сообщалось, что главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера определился с игроками, которые будут в его распоряжении.
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Пресс-служба «Спартака» сообщает, что команда успешно приземлилась в Сочи, где пройдет третий зимний сбор. Ранее сообщалось, что главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера определился с игроками, которые будут в его распоряжении.
На то щука в озере, чтобы карась не дремал! :)))))
На то щука в озере, чтобы карась не дремал! :)))))