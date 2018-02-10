«Зенит» уверенно обыграл «Марибор» в товарищеском матче.
«Зенит» - «Марибор» - 3:1 (2:0)
Голы: Ригони 14, Кокорин 32, Таварес 49 Плетнев 81.
«Зенит»: Лунев (Лодыгин 46), Кришито (Терентьев 65), Маммана (Каккоев 65), Мевля (Жирков 65), Смольников (Краневиттер 46), Ерохин (Скороботов 65), Паредес (Полоз 65), Ригони (Плетнев 65), Кузяев, Кокорин (Нобоа 65), Заболотный (Дриусси 46).
Главный тренер: Роберто Манчини.
Отметим, что два отраженных пенальти в этой игре на счету у Юрия Лодыгина.
Юрий Лодыгин 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥#ЗенитМарибор #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/Cb3JbE2fyX— ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 10, 2018
Первый пенальти в ворота Лодыгина 💥#ЗенитМарибор #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/bpkUabW88s— ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 10, 2018
Напомним, что в предыдущем товарищеском матче «Зенит» проиграл «Вейле».