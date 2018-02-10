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«Зенит» уверенно обыграл «Марибор» в товарищеском матче

вчера, 13:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб МариборМариборМатч завершен

«Зенит» уверенно обыграл «Марибор» в товарищеском матче. 

«Зенит» - «Марибор» - 3:1 (2:0)
Голы: Ригони 14, Кокорин 32, Таварес 49 Плетнев 81.

«Зенит»: Лунев (Лодыгин 46), Кришито (Терентьев 65), Маммана (Каккоев 65), Мевля (Жирков 65), Смольников (Краневиттер 46), Ерохин (Скороботов 65), Паредес (Полоз 65), Ригони (Плетнев 65), Кузяев, Кокорин (Нобоа 65), Заболотный (Дриусси 46).
Главный тренер: Роберто Манчини.

Отметим, что два отраженных пенальти в этой игре на счету у Юрия Лодыгина

Напомним, что в предыдущем товарищеском матче «Зенит» проиграл «Вейле». 

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Все комментарии
311
311
сегодня в 00:21
Это тот самый Марибор? Опять стыдиться за спартак!:(
Некит_Зенит
Некит_Зенит
вчера в 23:09
спартачи вы здеся?))
Конфетка ненаглядная
Конфетка ненаглядная
вчера в 22:34
Зенит готов к чемпионату
игорь алексеев
игорь алексеев ответил cska plus
вчера в 20:34
Спартак - гроза цээска
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 20:08
А сегодня 90 мин сыграли? Странно почему не 60 мин
игорь алексеев
игорь алексеев ответил Александр Алексатов
вчера в 19:55
    игорь алексеев
    игорь алексеев ответил Nikola45
    вчера в 19:54
    Когда нечего ответить лучше жевать Колян! В твоем случае это особенно актуально! Мешок тащил вас аж пупок свой надорвал, свистел в одну сторону, все спорные моменты трактовал в пользу зенита, ни за что удалил игрока КБ, если бы Пашалич на 90+8 не забил, наверное до сих пор бы играли пока зенит не отыграется!
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 19:05
    Ну - ВСЁ!
    Чемпионы межсезонья!
    Оле-оле-оле!!! )))))))))))))))))))))))))))))
    vistory
    vistory
    вчера в 18:12
    Отличная игра, даже судья не помешал.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 18:10
    Кузяев опять единственный без замены....
    Прям талисман Манчини...))

    Касаемо игры....эмоций не много.....
    Зенит просто вышел и обыграл 157-ю команду рейтинга УЕФА......
    А то что в ЛЧ другая команда из второй сотни не справилась с Марибором....значит пока не готовы...
    Александр Алексатов
    Александр Алексатов
    вчера в 17:42
      Александр Алексатов
      Александр Алексатов
      вчера в 17:37
      Юрец молодец дай мастер класс свинье целовальнику
      andre_can
      andre_can
      вчера в 17:28
      игра хороша...
      Верг
      Верг
      вчера в 17:15
      тут оздоев переходит в зеньку, будет жарить шашлычок из питерских национальных птичек рядом со скамейкой запасных вместо новосельцева
      Nikola45
      Nikola45 ответил игорь алексеев
      вчера в 17:14
      игорь алексеев:
      Egorium Сегодня 16:20 Марибор показал в очередной раз кто в РПФЛ сильнее. Кто в рпл сильней, показал последний матч на Открытии, когда зенит под предводительством Мешкова да еще и в большинстве, отхватил трёшку!
      Это точно! Под предводительством Мешкова!
      Большую часть игры вы играли в большинстве! Мешкова не посчитали! Затем составы сравнялись!
      vka1970
      vka1970
      вчера в 17:08
      Опять не соответствие заголовка содержанию.
      Всё ни как не могу привыкнуть.
      игорь алексеев
      игорь алексеев
      вчера в 17:01
      Отскок имени Лодыгена
      игорь алексеев
      игорь алексеев
      вчера в 16:57
      Egorium
      Сегодня 16:20
      Марибор показал в очередной раз кто в РПФЛ сильнее.

      Кто в рпл сильней, показал последний матч на Открытии, когда зенит под предводительством Мешкова да еще и в большинстве, отхватил трёшку!
      Serg3.12
      Serg3.12
      вчера в 16:42
      По заголовку, зенитовская ветка, почитаешь - про Спартак больше пишут)
      Doping87
      Doping87
      вчера в 16:31
      Лодыгин на линии зверь! Ещё бы от учить его выбирать из ворот цены бы небыло.
      Egorium
      Egorium
      вчера в 16:20
      Марибор показал в очередной раз кто в РПФЛ сильнее.
      cska plus
      cska plus
      вчера в 16:10
      Марибор- гроза спартака.
      piercman
      piercman
      вчера в 15:55
      позор спартаку!
      EAGuar As
      EAGuar As
      вчера в 15:53
      Так запас побед кончится к чемпионату .
      игорь алексеев
      игорь алексеев ответил Андрей Ав
      вчера в 15:52
      Это же питерские, они отважные ребята и убегают только после 0:2
      Nikola45
      Nikola45 ответил iri13
      вчера в 15:50
      iri13:
      мой пост бы ответом спартачу...будь внимательнее, пожалуйста.
      Не за что оскорбили ))
      sir_Alex
      sir_Alex
      вчера в 15:43
      Великая победа великого клупа!
      moskwa 09
      moskwa 09 ответил iri13
      вчера в 15:32
      iri13:
      мой пост бы ответом спартачу...будь внимательнее, пожалуйста.
      я понял уже ,что не тебе хотел написать),сори
      iri13
      iri13 ответил moskwa 09
      вчера в 15:31
      moskwa 09:
      я питерский ,какой нафиг тарасовский)
      мой пост бы ответом спартачу...будь внимательнее, пожалуйста.
      Аденн
      Аденн
      вчера в 15:27
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