Казахстан не потянул финансовые запросы Аллегри

Глава футбола Казахстана Адильбек Джаксыбеков поделился мнением о недавно уволенном из казахстанской сборной тренере Александре Бородюке и вспомнил, как хотел пригласить в национальную команду рулевого «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Я тоже не поддерживал последнего тренера - не с точки зрения репутации или квалификации. Вся его подготовка и заслуги говорили о том, что он достоин, единственное, не получилось на посту главного тренера „Кайрата“, но ведь не тренер играет на поле. Я помню, мы Аллегри приглашали, так он запросил такой бюджет, как у двух наших казахстанских клубов», - сказал Джаксыбеков.