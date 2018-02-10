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Казахстан не потянул финансовые запросы Аллегри

вчера, 15:56

Глава футбола Казахстана Адильбек Джаксыбеков поделился мнением о недавно уволенном из казахстанской сборной тренере Александре Бородюке и вспомнил, как хотел пригласить в национальную команду рулевого «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Я тоже не поддерживал последнего тренера - не с точки зрения репутации или квалификации. Вся его подготовка и заслуги говорили о том, что он достоин, единственное, не получилось на посту главного тренера „Кайрата“, но ведь не тренер играет на поле. Я помню, мы Аллегри приглашали, так он запросил такой бюджет, как у двух наших казахстанских клубов», - сказал Джаксыбеков.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:07
Если покопаться там и на Мауриньо хватит
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:03
Слуцкера зовите!
311
311
вчера в 16:36
Что,в Казахстане нет своих достойных тренеров? Дайте показать себя местным, товарищ Джаксыбеков!
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:11
тоже замахнулись
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:00
Свои кадры готовить надо.
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