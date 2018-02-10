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«Вильярреал» проиграл «Алавесу», Черышев вышел на поле во 2-м тайме

вчера, 16:52
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал1 : 2Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

«Алавес» одержал победу над «Вильярреалом» в матче 23-го тура чемпионата Испании.

Вильярреал, стадион «Эстадио де ла Серамика»

«Вильярреал» - «Алавес» - 1:2 (0:1)
Голы: Родриго 40, Гомес 71, Бакка 77.

«Вильярреал»: Асенхо, Гаспар, Гонсалес, Коста, Руис, Кастильехо, Тригерос, Форнальс (Черышев 66), Фуэго (Раба 79), Бакка, Мартинес (Унал 58).
Главный тренер: Хавьер Кальеха.

«Алавес»: Пачеко, Алексис, Дуарте, Лагуардия, Эли Родриго, Педраса, Пина, Торрес, Гвидетти (Собрино 74), Перес (Гомес 69), Эль-Хаддади (Марипан 80).
Главный тренер: Абелардо Фернандес.

Предупреждения: Бакка 18, Лагуардия 29, Дуарте 54, Кастильехо 63, Гвидетти 64, Коста 70, Гомес 71, Пачеко 84, Раба 90+3.

Судья: Даниэль Трухильо Суарес.

Напомним, что в матче предыдущего тура «Алавес» проиграл «Барселоне».

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист ответил Борисыч1
вчера в 20:49
Борисыч1:
Про Черышева можно забыть, как про футболиста.
Однако Примеру совсем не смотришь.
azures
azures
вчера в 19:20
Надоели с этим Черышевым, про него говорят больше, чем про спартак, и тот и тот этого явно не заслуживают.
Apsny
Apsny
вчера в 18:58
С Алавесом нынче шутки плохи).
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 17:56
Про Черышева можно забыть, как про футболиста.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:40
Алавес жжёт.......

За последний месяц обыграл Валенсию,Вильярреал,Сельту и Севилью.......)))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 17:18
Я ставил на Алавес не подвели
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 17:18
Алавес впорядке
Saang
Saang
вчера в 17:14
Мне так нравится нежность Соккера к Черышеву. Он для них нечто значительное...
ДСА
ДСА
вчера в 17:12
Не вовремя вышел Черышев, ему не повезло.
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 17:06
Тоже мне "спасатель"! :))))
andre_can
andre_can
вчера в 17:02
играл бы в России- был бы всегда в основе!
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 16:58
Алавес с победой!
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