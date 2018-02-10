«Вильярреал» проиграл «Алавесу», Черышев вышел на поле во 2-м тайме

«Алавес» одержал победу над «Вильярреалом» в матче 23-го тура чемпионата Испании.
Вильярреал, стадион «Эстадио де ла Серамика»
«Вильярреал» - «Алавес» - 1:2 (0:1)
Голы: Родриго 40, Гомес 71, Бакка 77.
«Вильярреал»: Асенхо, Гаспар, Гонсалес, Коста, Руис, Кастильехо, Тригерос, Форнальс (Черышев 66), Фуэго (Раба 79), Бакка, Мартинес (Унал 58).
Главный тренер: Хавьер Кальеха.
«Алавес»: Пачеко, Алексис, Дуарте, Лагуардия, Эли Родриго, Педраса, Пина, Торрес, Гвидетти (Собрино 74), Перес (Гомес 69), Эль-Хаддади (Марипан 80).
Главный тренер: Абелардо Фернандес.
Предупреждения: Бакка 18, Лагуардия 29, Дуарте 54, Кастильехо 63, Гвидетти 64, Коста 70, Гомес 71, Пачеко 84, Раба 90+3.
Судья: Даниэль Трухильо Суарес.
Напомним, что в матче предыдущего тура «Алавес» проиграл «Барселоне».
За последний месяц обыграл Валенсию,Вильярреал,Сельту и Севилью.......)))
За последний месяц обыграл Валенсию,Вильярреал,Сельту и Севилью.......)))