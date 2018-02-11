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Алексис Санчес рассказал о трудностях в жизни футболиста

сегодня, 13:17

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри взял интервью у новобранца «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса. Чилиец отметил, что многие смотрят лишь на деньги, которые зарабатывают футболисты, но забывают о недостатках такой работы:

«В детстве я мечтал о том же, о чем и ты — стать футболистом и стремиться играть с лучшими. Порой в Южной Америке этого добиться сложнее, чем здесь, в Европе, ведь мы мечтаем сперва туда попасть.

Наверное, я мог остаться и работать там, откуда я родом, заниматься другими вещами. На мой взгляд, футбол спасает многих людей. Он позволяет тебе жить роскошной жизнью, но за всем этим люди не замечают подводных камней. Ты не видишься с семьей и пропускаешь дни рождения матери. Многие игроки настолько преданы команде, что пропускают рождение собственных детей.

Можно заплакать, когда проигрываешь в финале, это часть футбола. В раздевалке „Барселоны“ после матча с „Челси“ я видел, как плакал Месси. Это потому, что игроки слишком многого от себя требуют. Люди просто этого не замечают.

Иногда даже говорят, что ты изменился или зазнался. Ты покупаешь дорогущую машину, а люди называют это хвастливостью. Я многому научился за последнее время, набрался опыта. Нельзя понравиться всем сразу. Всегда будут те, кого ты разозлишь. Я просто играю в футбол, это моя жизнь. Я наслаждаюсь и стараюсь быть счастливым».

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