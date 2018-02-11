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«Ливерпуль» на выезде справился с «Саутгемптоном»

вчера, 21:21
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» на выезде одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 27-го тура чемпионата Англии.

Саутгемптон, стадион «Сент-Мэри»

«Саутгемптон» - «Ливерпуль» 0:2 (0:2)
Голы: Фирмино 6, Салах 42.

«Саутгемптон»: МакКарти, Бертран, Соареш, Стефенс, Худт, Лемина (Буфаль 57), Ромеу (Дэвис 80), Тадич, Уорд-Праус (Лонг 71), Хейбьерг, Каррильо.
Главный тренер: Маурисио Пеллегрино.

«Ливерпуль»: Кариус, ван Дейк, Матип, Робертсон, Александер-Арнольд, Вейналдум, Джан, Окслейд-Чемберлен (Милнер 60), Салах (Ловрен 89), Мане, Фирмино (Лаллана 79).
Главный тренер: Юрген Клопп.

Предупреждения: Матип 37, Джан 47, Ромеу 62.

Судья: Мартин Аткинсон.

Ранее «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответил alexov222
сегодня в 01:08
alexov222:
а я не ставил на эту игру,и будь святые в первом тайме более удачливыми против оранжевого пазика,этот матч мог закончиться чем угодно
любой матч Ливерпуля может закончиться чем угодно... был тут один матч с двумя пенками)))
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 22:50
Ну кто остановит Салаха против нашей сборной на ЧМ?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:45
чет маловато забили, выключил после 1 тайма, думал будет разгром. Но святые показали себя очень и очень, имели моменты (те, что видел)
kastites
kastites
вчера в 22:35
Молодцы
Tott_Hot
Tott_Hot ответил fanliverpoolfan
вчера в 22:32
fanliverpoolfan:
МАНКИ ОБОГНАЛИ КУР ПО НЫРКАМ

и манкам и шпорам далеко до этого "Великого"!)
mntr13
mntr13
вчера в 22:15
Молодцы
Klopp_OUT
Klopp_OUT
вчера в 22:08
Изи катка,могли и 0-5 выигрывать,но не стали унижать наш второй клуб))
Удивительно,но сегодня не поставили никакого левого пенальти в ворота Ливерпуля,а то я уже привык...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:58
ЛИверпуль с победой!
alexov222
alexov222 ответил вячеслав остапенко
вчера в 21:58
вячеслав остапенко:
Я ставил на победу Ливерпуль не подвели
а я не ставил на эту игру,и будь святые в первом тайме более удачливыми против оранжевого пазика,этот матч мог закончиться чем угодно
Mоnоlo
Mоnоlo
вчера в 21:56
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    вчера в 21:54
    Я ставил на победу Ливерпуль не подвели
    Legendary Liverpool
    Legendary Liverpool
    вчера в 21:53
      Владимipъ Григорянъ
      Владимipъ Григорянъ ответил Мongolo
      вчера в 21:52
      Мongolo:
      Отскок середняка Ливерпульля
      Моноло, ты ли это?))
      EAGuar As
      EAGuar As
      вчера в 21:48
      с победой
      мой лионелюшка
      мой лионелюшка
      вчера в 21:47
      мартынка убогая хехехеее
      fanliverpoolfan
      fanliverpoolfan
      вчера в 21:46
      МАНКИ ОБОГНАЛИ КУР ПО НЫРКАМ
      fanliverpoolfan
      fanliverpoolfan
      вчера в 21:44
      ЛИВЕРПУЛЬ СПОБЕДОЙ САМЫЙ ВЕЛИКИЙ КЛУБ АНГЛИИ СКОРО ВЫТЕСНИМ МАНКОВ
      Мongolo
      Мongolo
      вчера в 21:43
      Отскок середняка Ливерпульля
      Martini1987
      Martini1987 ответил raulmadrid_007
      вчера в 21:42
      raulmadrid_007:
      Выиграл Ливер - а 79аны куры.
      ахаххахах))) коммент дня +100
      raulmadrid_007
      raulmadrid_007
      вчера в 21:41
        ст_прапорщик
        ст_прапорщик ответил sergey08
        вчера в 21:40
        sergey08:
        я в магаз, за добавкой, пока ещё время позволяет!
        Сирожка, я с тобой!!!!!
        alexov222
        alexov222 ответил dzvinka
        вчера в 21:39
        dzvinka:
        я конечно же сбегал на кухню тяпнуть еще после триумфа славного Бени, но вечер продолжился еще лучше - победой любимой команды! Всем доволен, всех люблю, даже готов простить симулянтищей из тотенхема!) Всем удачи и добра!
        там уже не в тему отвечать..как хочешь,учить тебя не собираюсь. но в футболе,особенно против принципиальных соперников,как в уличной драке все приемы хороши. и чем больше ненавидишь соперника своей команды,тем большее удовольствие получаешь от таких подкожных мелочей. а когда это сделано на классе(не как Алли или Фирмино сегодня),то просто ржешь.. не обессудь)) спроси у Суареса,он точно это знает)
        Martini1987
        Martini1987
        вчера в 21:39
          sergey08
          sergey08
          вчера в 21:38
          я в магаз, за добавкой, пока ещё время позволяет!
          Y.N.W.A.
          Y.N.W.A.
          вчера в 21:38
            Serg3.12
            Serg3.12
            вчера в 21:35
            Ещё раз, всех с победой!

            Непривычно, без валидола...))
            мой лионелюшка
            мой лионелюшка
            вчера в 21:34
              dzvinka
              dzvinka
              вчера в 21:34
              я конечно же сбегал на кухню тяпнуть еще после триумфа славного Бени, но вечер продолжился еще лучше - победой любимой команды!
              Всем доволен, всех люблю, даже готов простить симулянтищей из тотенхема!)
              Всем удачи и добра!
              Martini1987
              Martini1987 ответил ст_прапорщик
              вчера в 21:33
              ст_прапорщик:
              а тебя, рагульмадрид, видать прёт от Ливера! За Рояль ты не очень болеешь, а тут, прям, твоё...
              а ты его что, ревнуешь?))
              ст_прапорщик
              ст_прапорщик ответил raulmadrid_007
              вчера в 21:33
              raulmadrid_007:
              Салах просто космос.Для меня он лучший футболист планеты прямо сейчас.
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