«Ливерпуль» на выезде справился с «Саутгемптоном»

«Ливерпуль» на выезде одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 27-го тура чемпионата Англии.
Саутгемптон, стадион «Сент-Мэри»
«Саутгемптон» - «Ливерпуль» 0:2 (0:2)
Голы: Фирмино 6, Салах 42.
«Саутгемптон»: МакКарти, Бертран, Соареш, Стефенс, Худт, Лемина (Буфаль 57), Ромеу (Дэвис 80), Тадич, Уорд-Праус (Лонг 71), Хейбьерг, Каррильо.
Главный тренер: Маурисио Пеллегрино.
«Ливерпуль»: Кариус, ван Дейк, Матип, Робертсон, Александер-Арнольд, Вейналдум, Джан, Окслейд-Чемберлен (Милнер 60), Салах (Ловрен 89), Мане, Фирмино (Лаллана 79).
Главный тренер: Юрген Клопп.
Предупреждения: Матип 37, Джан 47, Ромеу 62.
Судья: Мартин Аткинсон.
Ранее «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу».