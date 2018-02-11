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Катрич и Кузьмин не полетели на сбор «Динамо» в Турцию

вчера, 23:43

«Динамо» отправилось на третий сбор. Тренерский штаб «бело-голубых» взял в Турцию 24 человека. Среди них не оказалось Анатолия Катрича и Максима Кузьмина - они остались в Москве. Вратарь Игорь Лещук присоединится к команде 12 февраля – в связи с рождением дочери тренерский штаб предоставил ему дополнительный день отдыха.

Полностью состав «Динамо» выглядит следующим образом:

Антон Шунин, Пётр Косаревский, Иван Зириков, Григорий Морозов, Никита Калугин, Тони Шунич, Алексей Козлов, Владимир Рыков, Себастьян Хольмен, Константин Рауш, Кирилл Панченко, Александр Ташаев, Вячеслав Грулёв, Антон Соснин, Иван Темников, Антон Терехов, Самба Соу, Абдул-Азиз Теттех, Фёдор Черных, Ибрагим Цаллагов, Владимир Москвичёв, Евгений Луценко, Николай Обольский, Евгений Марков.

На заключительном турецком сборе у команды Дмитрия Хохлова запланированы три контрольных матча: 14 февраля – с черногорским клубом «Зета», 18 февраля – с минским «Динамо», а 22 февраля – с клубом «Ахмат» из Грозного. 23 февраля «Динамо» вернётся в Москву. 

Ранее «бело-голубые» обыграли «Амкар» (2:1).

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Все комментарии
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 00:13
Лещук, Косаревский, Зириков, Шунин. Кто с молодёжкой? Там двое 17-ти летних осталось.
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