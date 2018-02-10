«Локомотив» уступил «Ференцварошу»

«Локомотив» в контрольном поединке уступил венгерскому «Ференцварошу».
«Локомотив» — «Ференцварош» 1:2 (0:0)
Голы: Эдер 61 — голы венгерского клуба 55, 59.
«Локомотив»: Коченков, Ротенберг, Михалик, Чорлука, Лысов, Тарасов, Баринов, Рыбус, Касаев, Галанин, Эдер.
Главный тренер: Юрий Семин.
Напомним, недавно «Локомотив» сыграл вничью с норвежским клубом «Стремсгодсет».
Товарищеский матч
ЛОКОМОТИВ – ФЕРЕНЦВАРОШ Венгрия – 1:2 (0:0)
Голы: Кох, 55 (0:1). Варга, 59 (0:2). Эдер, 61 (1:2).
"Локомотив" (Москва): Коченков (Медведев, 46), Михалик, Ротенберг (Тугарев, 72), Чорлука, Касаев (Коломейцев, 65), Тарасов, Рыбус, Баринов, Галанин (Корян, 46), Эдер, Лысов.
10 февраля. Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон. Стадион "Муниципальный".
Товарищеский матч
ЛОКОМОТИВ – ФЕРЕНЦВАРОШ Венгрия – 1:2 (0:0)
Голы: Кох, 55 (0:1). Варга, 59 (0:2). Эдер, 61 (1:2).
"Локомотив" (Москва): Коченков (Медведев, 46), Михалик, Ротенберг (Тугарев, 72), Чорлука, Касаев (Коломейцев, 65), Тарасов, Рыбус, Баринов, Галанин (Корян, 46), Эдер, Лысов.
10 февраля. Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон. Стадион "Муниципальный".
Удачи .
Удачи .