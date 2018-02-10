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«Локомотив» уступил «Ференцварошу»

10 февраля 2018, 20:04
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

«Локомотив» в контрольном поединке уступил венгерскому «Ференцварошу».

«Локомотив» — «Ференцварош» 1:2 (0:0)
Голы: Эдер 61 — голы венгерского клуба 55, 59.

«Локомотив»: Коченков, Ротенберг, Михалик, Чорлука, Лысов, Тарасов, Баринов, Рыбус, Касаев, Галанин, Эдер.
Главный тренер: Юрий Семин.

Напомним, недавно «Локомотив» сыграл вничью с норвежским клубом «Стремсгодсет».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
11 февраля 2018 в 12:28
Через три дня узнаем как, кто и зачем. ТУ-ТУ-ТУ!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
11 февраля 2018 в 10:21
Ну что же, бывает...Главное, чтобы в официальных матчах такого не было! В противном случае Локомотив рискует далеко не пройти в Лиге Европы и, что самое страшное, не стать чемпионом России, имея солидный отрыв от конкурентов.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
11 февраля 2018 в 09:57
Обыкновенный таварняк.
kastet2008
kastet2008 ответ игорь алексеев (комментарий удален) (раскрыть)
11 февраля 2018 в 09:38
Когда Спартак выиграет хоть один еврокубок,тогда и говори
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 февраля 2018 в 09:08
Походу, идёт планомерная подготовка к сливу ЛЕ. Сёмину будет в радость без лишних турниров удержать преимущество....
denmig
denmig
11 февраля 2018 в 08:57
Голы венгерских безызвестных никчемных футболистов - 55, 59! Ноунэймы дали паровозу !
truffagldino
truffagldino
11 февраля 2018 в 07:20
То что Локомотив проигрывает,это плановые поражения в чемпионате будет совсем другая команда.
амурец
амурец ответ Баба Наташа (раскрыть)
11 февраля 2018 в 06:14
ага вы уже раз попытались
амурец
амурец ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
11 февраля 2018 в 02:57
ахахаха было в матче Зенит-Локомотив, вот там посмеялись, а это ничего не значащая игра да ещё и полурезервным составом
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
11 февраля 2018 в 01:26
Многие тут живут прошлым и меня обвинять в этом тяжело. Достаточно посмотреть на профиль и на посты. Лучше объяснять это коням и вагабунди, которые на каждой ветке размахивают своим прошлым кубком).
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Миша Вилков (раскрыть)
11 февраля 2018 в 01:02, ред.
А Вы что бы камня на камне от сербов не оставили!
scikuni
scikuni ответ Аквила (раскрыть)
11 февраля 2018 в 00:46
краснодару бы ваш симонянковский админресурс, еще крупнее ливера вынесли как в старые времена широково-ариевские
scikuni
scikuni
11 февраля 2018 в 00:45
почему это жирным а хет трик смолова нет
Миша Вилков
Миша Вилков
10 февраля 2018 в 23:42
Главное, чтобы Ниццу прошли!
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Сергеевич вернулся 1 (раскрыть)
10 февраля 2018 в 23:29
Спартак, что бы не говорили, Великий клуб, но в прошлом. А прошлым живут лишь проигравшие. Выигрывайте и докажите что СПАРТАК пишется золотом большими буквами. Вы вроде Болельщик.
Alex-96
Alex-96 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 февраля 2018 в 22:52, ред.
Коченков пропустил ноль, Медведев во втором тайме два, так что на выход скорее его.

Товарищеский матч
ЛОКОМОТИВ – ФЕРЕНЦВАРОШ Венгрия – 1:2 (0:0)
Голы: Кох, 55 (0:1). Варга, 59 (0:2). Эдер, 61 (1:2).
"Локомотив" (Москва): Коченков (Медведев, 46), Михалик, Ротенберг (Тугарев, 72), Чорлука, Касаев (Коломейцев, 65), Тарасов, Рыбус, Баринов, Галанин (Корян, 46), Эдер, Лысов.
10 февраля. Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон. Стадион "Муниципальный".
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответ sir-5 (раскрыть)
10 февраля 2018 в 22:42
Спартак загадка сир, что уже хорошо).
sir-5
sir-5 ответ Сергеевич вернулся 1 (раскрыть)
10 февраля 2018 в 22:39
Мсье аналитик,вы забыли-с рассказать про великолепный клуб им.Немецкого коммунистического союза молодёжи "Спартак". Как там он готовится???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
10 февраля 2018 в 22:36
Судя по всему Коченков ( есть Медведев), Ротенберг, Тарасов, Рыбус и Касаев на выход.
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
10 февраля 2018 в 22:34
Вот бы и весной так)
Баба Наташа
Баба Наташа
10 февраля 2018 в 22:27
Как это УГ может идти на первом месте в РФПЛ? Пора вернуть девочек на законное место - пятое колесо должно быть пятым!
Палыч82
Палыч82
10 февраля 2018 в 22:26
Болельщики конкурентов Локо, не надейтесь,) И этого состава вряд ли кто играть в чемпионате в основе будет,)
Footbolista
Footbolista
10 февраля 2018 в 22:22
Проиграл Локомотив, а стыдно за зенит...
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
10 февраля 2018 в 22:12
Палыч, не пациент палаты №6 раскрывать все карты перед Ницей, тот ещё лис. Это же не бакланы, которые показали всем, какие у них крылья, как остр клюв. Да кони, сыгравшие на сборах непонятно с кем, но фактически одним составом, выдавая всю свою наготу. У Гончара по большому не так много фишек, чтобы можно было раскладывать так, чтобы удивить соперника. Для соперника ты должен быть непредсказуем, тем более в еврокубках.
Saang
Saang ответ Аквила (раскрыть)
10 февраля 2018 в 22:06
Это считать надо уметь - ты не по адресу
Аквила
Аквила ответ piercman (комментарий удален) (раскрыть)
10 февраля 2018 в 21:28
Ну так не останавливайся на полпути и напиши счет матча Спартак-Краснодар...,хоп и круг замкнулся...Беда-печаль)
Saang
Saang ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
10 февраля 2018 в 21:28
Скажешь это с 10 места после финального тура чемпа, окей?)
EAGinLE
EAGinLE
10 февраля 2018 в 21:28
Проигрывая в товарняках не забудте в чемпонате выиграть .
Удачи .
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
10 февраля 2018 в 21:25
Локомотив играл хорошо не повезло
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
10 февраля 2018 в 21:20
Пусть в РФПЛ занимают своё законное шестое место!
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