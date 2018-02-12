Торбинский: «Больше всего хочется просто вернуться в футбол»

Новичок «Балтики» Дмитрий Торбинский рассказал о задачах, которые поставил перед собой на ближайшее время.



«До „Пафоса“ полгода не играл. На Кипре тренировался, набирал форму. Последние два месяца работал с командой. Сейчас главное – помочь „Балтике“ и вернуться в футбол по-настоящему.



Не следил за ФНЛ, не имею представления об этой лиге. Но, судя по таблице, есть шансы на выход в Премьер-Лигу. Пять очков от четвертого места и больше 10 туров до конца. Все возможно.



Больше всего хочется просто вернуться в футбол. Клуб предоставил мне шанс. Это сейчас самое важное. Всю жизнь выступал в РФПЛ, но рано или поздно происходят перемены. Впереди сбор перед началом чемпионата. Будет время вписаться в команду», - сказал Торбинский.