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Торбинский: «Больше всего хочется просто вернуться в футбол»

вчера, 18:03

Новичок «Балтики» Дмитрий Торбинский рассказал о задачах, которые поставил перед собой на ближайшее время.

«До „Пафоса“ полгода не играл. На Кипре тренировался, набирал форму. Последние два месяца работал с командой. Сейчас главное – помочь „Балтике“ и вернуться в футбол по-настоящему.

Не следил за ФНЛ, не имею представления об этой лиге. Но, судя по таблице, есть шансы на выход в Премьер-Лигу. Пять очков от четвертого места и больше 10 туров до конца. Все возможно.

Больше всего хочется просто вернуться в футбол. Клуб предоставил мне шанс. Это сейчас самое важное. Всю жизнь выступал в РФПЛ, но рано или поздно происходят перемены. Впереди сбор перед началом чемпионата. Будет время вписаться в команду», - сказал Торбинский.

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Все комментарии
vistory
vistory
вчера в 22:59
Пора завязывать.
Tommy Lee
Tommy Lee
вчера в 20:49
"не имею представления об этой лиге"
Даже не знает где находится, какой из него игрок.
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:55
Грамотные соображения, нужно играть ,а не сидеть на скамейке
cska.78
cska.78
вчера в 19:53
Помним золотой гол голландцам!
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:01
А может хватит уже?
Морозовский
Морозовский
вчера в 18:20
Годы человека не жалеют.... Жизнь своё возьмёт и виски покроет сединою ...
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 18:11
Футбол он от КФК до ЛЧ футбол .
Не завышай возможности и играй .
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