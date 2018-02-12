Вернблум готов к матчу с «Црвеной Звездой»: «Хладнокровный режим включен»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум опубликовал несколько фотографий в инстаграме в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой».
«Хладнокровный режим включен! Вперед, ЦСКА!» - написал Вернблум.
|Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Црвена Звезда
|-:-
|ЦСКА
|-
|-
|-
|Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Базель
|-:-
|Манчестер Сити
|9.45
|5
|1.33
|22:45
|сегодня
|Ювентус
|-:-
|Тоттенхэм
|1.95
|3.25
|4.2
|Црвена Звезда-:-ЦСКА
|20:00 Не начался
Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум опубликовал несколько фотографий в инстаграме в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой».
«Хладнокровный режим включен! Вперед, ЦСКА!» - написал Вернблум.
ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ!
ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ!