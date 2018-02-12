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Вернблум готов к матчу с «Црвеной Звездой»: «Хладнокровный режим включен»

вчера, 18:21
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА20:00 Не начался

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум опубликовал несколько фотографий в инстаграме в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

«Хладнокровный режим включен! Вперед, ЦСКА!» - написал Вернблум.

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Все комментарии
311
311
вчера в 22:26
Многие считают его жесткую манеру игры недопустимой и в то же время восхищаются игрой Роя Кина, Ли Бойера или Винни Джонса!)
AntiherQ1488
AntiherQ1488
вчера в 22:14
Будет играть, как школьная принцесса, это не РФПЛ, там сразу сунут красную.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 21:29
Заторможенный он какой-то сидит. Видимо понять не может, где ему завтра играть: в нападение, в полузащите, или в защите..)).
RussianHorse
RussianHorse
вчера в 20:53
Глушков: «заднеприволный режим включён»
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:47
Вернблум: «Режим «отморожен» всегда включён».
Sueverny
Sueverny ответил Jum13
вчера в 20:39
Jum13:
Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? )))
"Ревизор". Пусть и проверит "Црвену Звезду".
Jum13
Jum13 ответил Sueverny
вчера в 20:22
Sueverny:
Хорошо бы. Но зачем Вы, Понтус, ворота опрокинули?
Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? )))
Sueverny
Sueverny
вчера в 20:19
Хорошо бы. Но зачем Вы, Понтус, ворота опрокинули?
Jum13
Jum13 ответил Saang
вчера в 19:56
Saang:
А я думал - что-то умное скажешь. Хотя да, чего это я...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 19:50
Желаю ЦСКА победы будем болеть
Saang
Saang ответил Jum13
вчера в 19:35
Jum13:
"Это" - прекрасное описание спартачей!
А я думал - что-то умное скажешь. Хотя да, чего это я...
cska.78
cska.78
вчера в 19:28
У спартака в еврокубках включен бестрофейный режим!
cska plus
cska plus
вчера в 19:21
Удачи армейцам!
dzvinka
dzvinka
вчера в 19:12
хладнокровный режим и вернблум? он видимо вообще отморожен))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:05
Берегите ноги!
VIPded
VIPded
вчера в 19:03
Ну да, хладнокровный режим получше заморозки... Удачи ЦСКА!!!
SHMEL
SHMEL
вчера в 18:58
Удачи вам парни!Возвращайтесь с победой!
ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ!
Jum13
Jum13 ответил Saang
вчера в 18:57
Saang:
Кто-нибудь, объясните Кунг-Фу Панде что это называется "быдло".
"Это" - прекрасное описание спартачей!
Jum13
Jum13 ответил Остапчук 67
вчера в 18:56
Остапчук 67:
В Югославии придется играть в футбол. Безнаказанно прыгать на судей, как в России, не дадут.
Ну так слава богу и не Спартак играет
Jum13
Jum13
вчера в 18:56
Понтус молодчик! Удачи армейцам!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:53
В Югославии придется играть в футбол.
Безнаказанно прыгать на судей, как в России, не дадут.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:42
Победный режим включён! Вперёд ЦСКА!
Удачной игры Понтус!
drug01
drug01
вчера в 18:31
Самое главное держись и будь спокоен....
Saang
Saang
вчера в 18:25
Кто-нибудь, объясните Кунг-Фу Панде что это называется "быдло".
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