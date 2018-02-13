«Челси» одержал победу над «Вест Бромвичем» в рамках 27-го тура чемпионата Англии.
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»
«Челси» - «Вест Бромвич» 3:0 (1:0)
Голы: Азар 25, Мозес 63, Азар 71.
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен (Кэйхилл 74), Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Дзаппакоста, Педро (Виллиан 80), Жиру (Мората 61), Азар.
Главный тренер: Антонио Конте.
«Вест Бромвич»: Фостер, Гиббс, Эванс, Хегази, Доусон, Брант (Берк 46), Бэрри (Якоб 80), Крыховяк, Филлипс, Рондон, Старридж (Родригес 4).
Главный тренер: Алан Пардью.
Предупреждения: Эванс 45+3, Гиббс 49.
Судья: Ли Мэйсон.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Манчестер Сити» разгромил «Лестер».
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