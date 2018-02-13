  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Англия. Чемпионшип
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. Кубок ФНЛ
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА---
Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиФонбет9.4551.33
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет1.953.254.2

«Челси» одержал победу над «Вест Бромвичем»

сегодня, 00:52
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичМатч завершен

«Челси» одержал победу над «Вест Бромвичем» в рамках 27-го тура чемпионата Англии.

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»

«Челси» - «Вест Бромвич» 3:0 (1:0)
Голы: Азар 25, Мозес 63, Азар 71.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен (Кэйхилл 74), Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Дзаппакоста, Педро (Виллиан 80), Жиру (Мората 61), Азар.
Главный тренер: Антонио Конте.

«Вест Бромвич»: Фостер, Гиббс, Эванс, Хегази, Доусон, Брант (Берк 46), Бэрри (Якоб 80), Крыховяк, Филлипс, Рондон, Старридж (Родригес 4).
Главный тренер: Алан Пардью.

Предупреждения: Эванс 45+3, Гиббс 49.

Судья: Ли Мэйсон.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Манчестер Сити» разгромил «Лестер».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тошич навестил ЦСКА в Белграде
Сегодня, 00:58 0
Посол ЧМ-2018 Лопырева посетила Аргентину
Сегодня, 00:52 4
«Барселона» пригласила «Бока Хуниорс» на Кубок Гампера
Сегодня, 00:25 3
«Арсенал» хуже «Уотфорда». По игре в гостях
Вчера, 22:22Сергей Иванов в блоге Дно пробито0
Во Франции расследуют расистский скандал с Балотелли
Вчера, 20:06 10
«Барселона» и «Севилья» сыграют финал Кубка Испании в Мадриде
Вчера, 19:41 30
Обсудить
Все комментарии
Roy Harper
Roy Harper
сегодня в 01:36
ну просто обязаны были) Азар красавец, Жиру хорош, борется за мячи. Кристенсену здоровья, не просто так его заменили. Всех синих с победой
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 01:33
Для Конте это очень важная победа...
вхсо 111
вхсо 111
сегодня в 01:31
С победой Челси!
Таганский
Таганский ответил Медив
сегодня в 01:15
Медив:
Может Жиру и бесполезная палка-махалка, но он своим настроем и желанием играть в футбол, хотя бы разбудил остальных. Наконец появился нап, который падает только, когда на нем откровенно фолят, немного соскучился за такой борьбой. Ну и судья конечно овен, думал не сдержится, и сам полезет вместе с бромиками пинать игроков Челси
Выйдя вместо Жиру, Моратик даже пару раз попытался по воротам пробить, и даже ни разу при столкновении не упал.. И это при больной-то спине..))
Я один это заметил??))
FERIS
FERIS
сегодня в 01:10
Челси с победой!
Азар просто лучший!
azkan
azkan
сегодня в 01:06
С победой Челси! Есть конечно вопросы и это плохо. Ведь играли с последней командой АПЛ. Могли бы и лучше. Но видать не получается. Конте работать и придумывать. Жиру норм так сыграл. Его нужно сделать основным, пусть еще пару игр сыграет. А молодежь даже при таком счете Конте не рискнул выпускать(
Завтра ЛЧ! Удачи МС, ТТХ и Ливерпулю. И вишенька Реал-ПСЖ!
Mr.Hellimberg
Mr.Hellimberg
сегодня в 01:01
Жиру боец, порадовал его настрой! И еще порадовали уверенные 2 удара Мораты, оказывается умеет бить не только головой. С победой!
dimagas1
dimagas1
сегодня в 00:59
Вроде и победили,но игра даже на фоне мертвого Вест Брома не фонтан.
Медив
Медив
сегодня в 00:59
Может Жиру и бесполезная палка-махалка, но он своим настроем и желанием играть в футбол, хотя бы разбудил остальных.
Наконец появился нап, который падает только, когда на нем откровенно фолят, немного соскучился за такой борьбой.
Ну и судья конечно овен, думал не сдержится, и сам полезет вместе с бромиками пинать игроков Челси
Таганский
Таганский
сегодня в 00:58
Всех с победой!!
Ждем следующие матчи..
Сантус
Сантус
сегодня в 00:57
Я бы не сказал что сильно уверенно....Игра конечно удрючает....и Лига на-носу..
dark_Akex
dark_Akex
сегодня в 00:56
С победой синие ! Всё у нас будет хорошо. )
raulmadrid_007
raulmadrid_007
сегодня в 00:55
Выиграл Челси - окроплены куры.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100