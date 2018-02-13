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Марсьяль намерен обсудить с Моуриньо свое будущее в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 09:35

Форвард МЮ Антони Марсьяль беспокоится за свое будущее в клубе и намерен обсудить его лично с главным тренером «Юнайтед» Жозе Моуриньо.

После январского трансфера Алексиса Санчеса португалец убрал француза с левого фланга атаки и переместил его на правый край, а затем и вовсе усадил в запас.

Марсьяль недоволен таким положением вещей и в разговоре с Моуриньо намерен выяснить, каковы дальнейшие планы португальца.

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Все комментарии
kor_toxa
kor_toxa ответил RedDevil88
сегодня в 13:16
RedDevil88:
ой бл**ть...даже перевезти мирор нормально не могут)
А куда его надо перевозить? )))
SurgutSibir
SurgutSibir
сегодня в 11:34
Моуриньо- и физрук, и переводчик, и водитель автобуса.)))) Кто ещё что придумает? Как при нем играл чемпионский Челси. Классно! Потому что вся команда была из профи- игроков. Здесь ему не повезло. Погба хорошо видит поле, классный пас но сколько обрезов((( причём глупых и не нужных. Марсьяль скорость. дриблинг. А реализация ужас. в отборе через раз оба. Короче малолетние ПИЖОНЫ!!!! не понимающие где они играют. И высокомерие к сопернику.Валенсия, Янг, Матич не смогут играть за себя и за них. Я не защищаю Маура но нужно войти в его положение его заставляет руководство выпускать того же Погба в своих коммерческих целях. Ценник большой. КОММЕРЦИЯ. А видно что Маур давно бы его усадил на лавку в воспитательных целях. Марсьяль в начале выходил на замены и забивал регулярно. много. а сейчас? Лукаку намного серьёзнее этих.
RedDevil88
RedDevil88
сегодня в 11:14
ой бл**ть...даже перевезти мирор нормально не могут)
kust07
kust07
сегодня в 10:52
очередной игрок на бартер в след за Мхитаряном
Ptaha91
Ptaha91
сегодня в 10:27
Закончится все как с Де Брейне, Салахом , Лукаку, вопрос : кому повезет?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:12
Моуриньо никому из игроков не дает уверенности в их настоящем и будущем.
Не исключено, что скоро и у Санчеса появятся такие же вопросы о своем положении в команде.
Трубочист Зенита Йоан
Трубочист Зенита Йоан
сегодня в 10:12
Марсьяль своим шоколадным цветом кожи подойдет одному российскому клубу
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 10:06
Утка, вообще-то он стабильно играет в основе и давно не был в запасе,лол, а так у него будущее на Олд Траффорд
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 09:55
марсик ничего не создает, ленивый пешеход, в топку!
RMUKMU
RMUKMU
сегодня в 09:43
Променять Марсьяля на Санчеса это полный фейспалм.
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