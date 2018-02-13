Марсьяль намерен обсудить с Моуриньо свое будущее в «Манчестер Юнайтед»

Форвард МЮ Антони Марсьяль беспокоится за свое будущее в клубе и намерен обсудить его лично с главным тренером «Юнайтед» Жозе Моуриньо.

После январского трансфера Алексиса Санчеса португалец убрал француза с левого фланга атаки и переместил его на правый край, а затем и вовсе усадил в запас.

Марсьяль недоволен таким положением вещей и в разговоре с Моуриньо намерен выяснить, каковы дальнейшие планы португальца.