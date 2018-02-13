Лаудруп: «„Реал“ и „Барселона“ - фавориты Лиги чемпионов»

Известный датский специалист и бывший тренер «Спартака» Микаэль Лаудруп рассказал о том, кого считает фаворитами в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«В список лидеров я включу два клуба, в которых я выступал ранее - „Реал“ и „Барселону“. Третьим будет „Манчестер Сити“.



„Горожане“ имеют отличную команду, у них в распоряжении почти два звездных состава. Даже если у „Ман Сити“ заменить 9 игроков, то вы все равно признаете, что у них первоклассный состав».



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