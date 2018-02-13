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Лаудруп: «„Реал“ и „Барселона“ - фавориты Лиги чемпионов»

сегодня, 10:59

Известный датский специалист и бывший тренер «Спартака» Микаэль Лаудруп рассказал о том, кого считает фаворитами в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. 

«В список лидеров я включу два клуба, в которых я выступал ранее - „Реал“ и „Барселону“. Третьим будет „Манчестер Сити“.

„Горожане“ имеют отличную команду, у них в распоряжении почти два звездных состава. Даже если у „Ман Сити“ заменить 9 игроков, то вы все равно признаете, что у них первоклассный состав».

Тренеры-легионеры РФПЛ. Где они сейчас

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Все комментарии
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 13:15
Все верно.
Реал за счёт судьи. Барса за счёт прекрасной игры
амурец
амурец
сегодня в 12:41
Барселона безусловно фаворит, но только до 1\4, после Барселона уже зритель
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 11:37
Поправочка Барселона и ПСЖ фавориты ЛЧ. Реал вообще не фаворит,а уж тем более МС. Может у себя в АПЛ МС и рвёт всех,но на ЛЧ уровне он не так хорош и не достиг ещё заоблочного уровня Барселоны или Баварии,даже Реала )
шацк
шацк
сегодня в 11:13
Открыл Америку...
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