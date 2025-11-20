Top.Mail.Ru
 
 
 
Сергей Карасев рассудит матч РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА

сегодня, 14:24
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА22.11.2025 в 16:45 Не начался

Сергей Карасев назначен главным арбитром матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Помощниками Карасева будут Алексей Лунев и Рустам Мухтаров, резервным судьей — Ранэль Зияков. Видеоассистентом рефери будет Кирилл Левников, его ассистентом — Василий Казарцев.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября на «Лукойл-Арене». В первом круге ЦСКА на своем поле оказался сильнее со счетом 3:2. Ранее «Спартак» сообщил о реализации всех билетов на предстоящий матч.

Vilar
Vilar
сегодня в 16:01, ред.
Карасёв отбыл ссылку, судить аутсайдеров, посмотрим, как усвоил урок.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:38, ред.
Наверняка рокировочка от РФС. Президент обмолвился о качестве судейства и на дерби всея Руси призвали того кого они считают лучшим. Понятно что матч особого значения, а значит и внимание к себе привлечёт особое. Только вот Карасев давно не лучший арбитр в России, хотя на вопрос кто же тогда лучший ответа то и не находится.
albucid
albucid
сегодня в 14:31
Вот приедет барин - барин нас рассудит!
5hne27grjdx8
5hne27grjdx8
сегодня в 14:29
Не повезло ему, по любому скандал будет.
