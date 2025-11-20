Сергей Карасев рассудит матч РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА

Сергей Карасев назначен главным арбитром матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Помощниками Карасева будут Алексей Лунев и Рустам Мухтаров, резервным судьей — Ранэль Зияков. Видеоассистентом рефери будет Кирилл Левников, его ассистентом — Василий Казарцев.
Матч между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября на «Лукойл-Арене». В первом круге ЦСКА на своем поле оказался сильнее со счетом 3:2. Ранее «Спартак» сообщил о реализации всех билетов на предстоящий матч.