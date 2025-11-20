Top.Mail.Ru
 
 
 
Романов рассказал о своей работе на посту и. о. главного тренера «Спартака»

сегодня, 13:35

Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» Вадим Романов находится в полном контакте с руководством красно-белых и каждый день работает над тренировочными процессами. Об этом он рассказал журналистам.

«Спартак» объявил об уходе с поста главного тренера Деян Станковича 11 ноября. В этот же день Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера красно-белых.

«Мы находимся в тесном контакте со спортивным директором Франсисом Кахигао и гендиректором клуба Сергеем Юрьевичем Некрасовым. Постоянно обсуждаем. Каждый день созваниваемся, обсуждаем, как прошли день, тренировочное занятие, какие взаимоотношения с коллективом, здесь полный контакт с клубом», — сказал Романов.

«В тренерский штаб входят мой помощник, с которым я работал в молодежной команде, это Дмитрий Ратников. Это человек, который знает меня, мы давно работаем, это мой тыл. Остальные остались из основной команды. Саша Зайченко — тренер по физподготовке, Адольф Санчес тоже помогает по физике. Включили еще Вадима Боровского из молодежного состава. Артем Макаров, тренер вратарей, аналитик — Сергей Титов», — добавил он.

После 15 туров «Спартак» идет на шестом месте с 25 очками.

