Названа общая стоимость игроков в каждой из топ-лиг Европы

В Германии посчитали общую стоимость игроков в каждой из топ-лиг Европы.

Как и в других подобных рейтингах, пальма первенства ожидаемо отошла АПЛ. Общая трансферная стоимость всех футболистов, выступающих в Премьер-Лиге, составила 6,47 млрд евро.

Второе место у испанской Примеры - 4,35 млрд евро. Следом идут итальянская Серия А (3,51 млрд евро) и немецкая Бундеслига (3,09 млрд евро). Замыкает топ-5 французская Лига 1, где общая стоимость всех футболистов составила 2,71 млрд евро.