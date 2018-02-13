Названа общая стоимость игроков в каждой из топ-лиг Европы

В Германии посчитали общую стоимость игроков в каждой из топ-лиг Европы.
Как и в других подобных рейтингах, пальма первенства ожидаемо отошла АПЛ. Общая трансферная стоимость всех футболистов, выступающих в Премьер-Лиге, составила 6,47 млрд евро.
Второе место у испанской Примеры - 4,35 млрд евро. Следом идут итальянская Серия А (3,51 млрд евро) и немецкая Бундеслига (3,09 млрд евро). Замыкает топ-5 французская Лига 1, где общая стоимость всех футболистов составила 2,71 млрд евро.
Но на соккере возбудились те, кто всегда возбуждается.
Но на соккере возбудились те, кто всегда возбуждается.
Кстати, все футболисты РФПЛ дешевле игроков одной Барсы, как и Реала..как и МС...или ПСЖ.
Кстати, все футболисты РФПЛ дешевле игроков одной Барсы, как и Реала..как и МС...или ПСЖ.