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Названа общая стоимость игроков в каждой из топ-лиг Европы

вчера, 16:00

В Германии посчитали общую стоимость игроков в каждой из топ-лиг Европы.

Как и в других подобных рейтингах, пальма первенства ожидаемо отошла АПЛ. Общая трансферная стоимость всех футболистов, выступающих в Премьер-Лиге, составила 6,47 млрд евро.

Второе место у испанской Примеры - 4,35 млрд евро. Следом идут итальянская Серия А (3,51 млрд евро) и немецкая Бундеслига (3,09 млрд евро). Замыкает топ-5 французская Лига 1, где общая стоимость всех футболистов составила 2,71 млрд евро.

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Все комментарии
Niko Ason
Niko Ason
вчера в 21:12
Robbaggio
Robbaggio ответил VV V
вчера в 20:36
И тем не менее немцы с трансфермаркета именно так оценивают стоимость игроков наших клубов В Зените самые дорогие Паредес - 18 млн € и Дриусси - 12, у Спартака это Промес - 22 и Фернандо - 14
Рафаэль Хабибуллин
Рафаэль Хабибуллин
вчера в 20:08
Не удивительно
VV V
VV V ответил Robbaggio
вчера в 19:01
Robbaggio:
РФПЛ седьмая после Португалии - 754 млн €, Зенит - 123,45 Спартак - 120,6 ЦСКА - 102,23
Не может такого быть....у Зенита (основного) на балансе 56 футболистов и ещё прикупят штук пять-шесть до возобновления чемпионата.....что же они по 2 млн каждый ? Не может такого быть, так как Зенит деньги государственные НЕ СЧИТАЕТ !
nikolah
nikolah ответил Гойло и Каккоев
вчера в 18:38
Гойло и Каккоев:
А как же самый большой в Европе туалет Зенит-арены?
туалет не туалет,а лучше олимпийского в столице мировой ейропы)))
VV V
VV V
вчера в 18:32
А 6-е место занимает отдельно взятый Зенит, где все футболисты куплены за государственный счёт !
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:17
И не лень же кому-то все это подсчитывать.
Но на соккере возбудились те, кто всегда возбуждается.
RussianHorse
RussianHorse
вчера в 18:13
Даже не помогло попасть в топ тот фактор, что спартак в 3 раза переплачивает за игроков.
VIPded
VIPded
вчера в 17:30
Они же топ-5 ТК УЕФА.
Robbaggio
Robbaggio ответил шацк
вчера в 17:26
РФПЛ седьмая после Португалии - 754 млн €, Зенит - 123,45 Спартак - 120,6 ЦСКА - 102,23
Robbaggio
Robbaggio ответил Владимipъ Григорянъ
вчера в 17:20
Да нет, всего лишь 750 млн
шацк
шацк
вчера в 17:11
А где РФПЛ? Один зенит чего стоит!
Pancher_95
Pancher_95 ответил cska plus
вчера в 17:08
Как и конибомжи. Там суммарная стоимость всех игроков топ 5 лиг. Дурень.
cska plus
cska plus
вчера в 16:47
Блин, тарасовские негры нихрена не стоят.
ДСА
ДСА
вчера в 16:40
Вывод: англичане явно переплачивают раз испанские клубы в еврокубках сильнее.
Sem25
Sem25
вчера в 16:27
Кто-то не знал общей стоимости всех игроков каждой из европейских лиг? На немецком Трансфермаркт все есть и регулярно обновляется.
Кстати, все футболисты РФПЛ дешевле игроков одной Барсы, как и Реала..как и МС...или ПСЖ.
denmig
denmig
вчера в 16:24
Хотя бы топ 5 из каждой топ 5 выделили ! - а то у барсы и реала бюджет 99% всей примеры!
Гойло и Каккоев
Гойло и Каккоев ответил Igo0rek
вчера в 16:17
Igo0rek:
В России все клубы, кроме Краснодара, являются жалким подобием футбола. Говоря про Краснодар, я имею в виду инфраструктуру и развитие.
А как же самый большой в Европе туалет Зенит-арены?
Igo0rek
Igo0rek ответил piercman
вчера в 16:11
piercman:
а мы что - не топ-лига, что ли? у нас же сам божественный спартак выступает!
В России все клубы, кроме Краснодара, являются жалким подобием футбола. Говоря про Краснодар, я имею в виду инфраструктуру и развитие.
piercman
piercman
вчера в 16:03
а мы что - не топ-лига, что ли? у нас же сам божественный спартак выступает!
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 16:02
У Лиги 1 из 2,71 млрд = 1,9 млрд - это ПСЖ
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