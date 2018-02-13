Райан Мэйсон завершил карьеру игрока в 26 лет после полученной травмы головы

Пресс-служба «Халла» сообщает, что полузащитник команды Райан Мэйсон решил завершить карьеру игрока.
В прошлом сезоне 26-летний футболист получил тяжелейшую травму - перелом костей черепа и кровоизлияние в мозг. После игрок был успешно выписан из больницы, однако сегодня стало известно, что Райан по советам ведущих врачей не сможет продолжать карьеру профессионального футболиста.
Расскажи-ка мне лучше, зачем ты удалил свой комментарий?
Расскажи-ка мне лучше, зачем ты удалил свой комментарий?
PS расскажи об том, что футбол это контактный вид спорта и столкновения и травмы подобно этим- это части жизни, родственникам ,кому пришлось после таких травм еще и хранить своих..........
PS расскажи об том, что футбол это контактный вид спорта и столкновения и травмы подобно этим- это части жизни, родственникам ,кому пришлось после таких травм еще и хранить своих..........
удачи Райану, тру йидо
удачи Райану, тру йидо