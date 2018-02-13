Райан Мэйсон завершил карьеру игрока в 26 лет после полученной травмы головы

Пресс-служба «Халла» сообщает, что полузащитник команды Райан Мэйсон решил завершить карьеру игрока.



В прошлом сезоне 26-летний футболист получил тяжелейшую травму - перелом костей черепа и кровоизлияние в мозг. После игрок был успешно выписан из больницы, однако сегодня стало известно, что Райан по советам ведущих врачей не сможет продолжать карьеру профессионального футболиста.