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Райан Мэйсон завершил карьеру игрока в 26 лет после полученной травмы головы

вчера, 16:37

Пресс-служба «Халла» сообщает, что полузащитник команды Райан Мэйсон решил завершить карьеру игрока. 

В прошлом сезоне 26-летний футболист получил тяжелейшую травму - перелом костей черепа и кровоизлияние в мозг. После игрок был успешно выписан из больницы, однако сегодня стало известно, что Райан по советам ведущих врачей не сможет продолжать карьеру профессионального футболиста. 

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Все комментарии
Viduka
Viduka ответил DXTK
вчера в 22:46
DXTK:
да как шутили в фифе уткин и соловьев "В боксе удары ниже пояса запрещены, а в футболе творится все что угодно". PS расскажи об том, что футбол это контактный вид спорта и столкновения и травмы подобно этим- это части жизни, родственникам ,кому пришлось после таких травм еще и хранить своих..........
Не надо утрировать. Это часть футбола, а не жизни. Любой человек, решивший связать свою жизнь с профессиональным спортом, прекрасно осознает, с чем ему придется столкнуться.

Расскажи-ка мне лучше, зачем ты удалил свой комментарий?
Galaxy real way
Galaxy real way
вчера в 18:43
Жаль. В первую здоровье.
DXTK
DXTK ответил Viduka
вчера в 18:08
Viduka:
За что? За то, что его череп оказался крепче? Футбол - контактный вид спорта, в котором борьба за мяч и жесткие столкновения являются его неотъемлемой частью.
да как шутили в фифе уткин и соловьев "В боксе удары ниже пояса запрещены, а в футболе творится все что угодно".

PS расскажи об том, что футбол это контактный вид спорта и столкновения и травмы подобно этим- это части жизни, родственникам ,кому пришлось после таких травм еще и хранить своих..........
Viduka
Viduka ответил DXTK
вчера в 17:33
За что? За то, что его череп оказался крепче? Футбол - контактный вид спорта, в котором борьба за мяч и жесткие столкновения являются его неотъемлемой частью.
cska.78
cska.78
вчера в 17:04
Жаль конечно, главное здоровья!
cannongun
cannongun
вчера в 16:53
очень жаль что так все обернулось(
удачи Райану, тру йидо
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