Аллегри: «Люди перестали быть объективными. Невозможно каждый год выходить в финал ЛЧ»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после первого матча с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2) ответил на критику в адрес своей команды:

«Лига чемпионов – это наша цель и мечта, но выиграть её не так просто. Считаю, что люди перестали быть объективными в этом вопросе. „Ювентус“ играет на победу, но не является фаворитом. Невозможно каждый год выходить в финал.

Убеждён, что парни проводят фантастический сезон, но это совсем не означает, что мы должны побеждать в 1/8 финала со счётом 3:0. Это правда меня раздражает, потому что люди понятия не имеют о классе команд. Главная наша цель – это Скудетто, и завоевать его очень нелегко. Уже за этим следует Лига чемпионов, и мы постараемся выйти в следующий раунд.

Мы не являлись фаворитами этой стадии. Шансы на выход в четвертьфинал были 50 на 50, это так и осталось. Люди должны понимать, что победа – это не обыденность, а что-то особенное».