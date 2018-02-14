Аллегри: «Люди перестали быть объективными. Невозможно каждый год выходить в финал ЛЧ»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после первого матча с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2) ответил на критику в адрес своей команды:
«Лига чемпионов – это наша цель и мечта, но выиграть её не так просто. Считаю, что люди перестали быть объективными в этом вопросе. „Ювентус“ играет на победу, но не является фаворитом. Невозможно каждый год выходить в финал.
Убеждён, что парни проводят фантастический сезон, но это совсем не означает, что мы должны побеждать в 1/8 финала со счётом 3:0. Это правда меня раздражает, потому что люди понятия не имеют о классе команд. Главная наша цель – это Скудетто, и завоевать его очень нелегко. Уже за этим следует Лига чемпионов, и мы постараемся выйти в следующий раунд.
Мы не являлись фаворитами этой стадии. Шансы на выход в четвертьфинал были 50 на 50, это так и осталось. Люди должны понимать, что победа – это не обыденность, а что-то особенное».
По тактике Макса вопросов нет, должны были громить. Но технический арсенал исполнителей и физическая форма стареющей защиты подкачали. Сейчас у нас нет того бетона защиты, который мог бы спокойно довести игру до победы. К тому же центра поля нет вообще.
При всём при этом, не пройти ТТХ буду считать провалом.
По тактике Макса вопросов нет, должны были громить. Но технический арсенал исполнителей и физическая форма стареющей защиты подкачали. Сейчас у нас нет того бетона защиты, который мог бы спокойно довести игру до победы. К тому же центра поля нет вообще.
При всём при этом, не пройти ТТХ буду считать провалом.