Маркиньос: «И мы, и „Реал“ полны решимости пройти в следующий раунд»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос поделился ожиданиями от выездной встречи с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Сыграть на этом стадионе – отличная возможность для меня. Это 1/8 финала, матч на „Сантьяго Бернабеу“ против одной из лучших команд в мире, действующих чемпионов турнира, и я хочу показать, на что способен. Я долго и упорно трудился ради таких моментов в карьере.

Мы две большие команды, которые верят в себя, думают только о самих себе и полны решимости пройти в следующий раунд.

С каждым днём, каждым матчем и каждым сезоном мы постепенно приближаемся к нашим целям и хотим продолжить делать это в матче с „Реалом“. В обороне мы должны быть командой. Это должно быть 90 минут согласованной работы: в атаке, в полузащите и обороне. Так нам будет проще. У ПСЖ также есть группа атакующих игроков, о которой сопернику придётся хорошенько побеспокоиться».

Напомним, форвард «Реала» Криштиану Роналду призвал болельщиков оказать «безоговорочную поддержку» мадридской команде в матче с ПСЖ.