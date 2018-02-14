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Маркиньос: «И мы, и „Реал“ полны решимости пройти в следующий раунд»

сегодня, 05:28
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен22:45 Не начался

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос поделился ожиданиями от выездной встречи с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Сыграть на этом стадионе – отличная возможность для меня. Это 1/8 финала, матч на „Сантьяго Бернабеу“ против одной из лучших команд в мире, действующих чемпионов турнира, и я хочу показать, на что способен. Я долго и упорно трудился ради таких моментов в карьере.

Мы две большие команды, которые верят в себя, думают только о самих себе и полны решимости пройти в следующий раунд.

С каждым днём, каждым матчем и каждым сезоном мы постепенно приближаемся к нашим целям и хотим продолжить делать это в матче с „Реалом“. В обороне мы должны быть командой. Это должно быть 90 минут согласованной работы: в атаке, в полузащите и обороне. Так нам будет проще. У ПСЖ также есть группа атакующих игроков, о которой сопернику придётся хорошенько побеспокоиться».

Напомним, форвард «Реала» Криштиану Роналду призвал болельщиков оказать «безоговорочную поддержку» мадридской команде в матче с ПСЖ.

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Все комментарии
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 07:11
Давай париж,весь адекватный мир будет болеть за вас ! Удачи катарскому проекту. Докажите что по прежнему деньги решают всё )
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