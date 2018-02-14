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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Источник: Неймар перейдет в «Реал» в 2019 году

вчера, 14:29

Согласно информации испанского источника, нападающий ПСЖ Неймар вернется в Испанию летом 2019 года, заключив контракт с «Реалом».

Бразилец уже распланировал свое будущее и осознал, что переезд во Францию был ошибкой, а уровень здешнего чемпионата оказался чересчур низким. Форвард хочет стать первым в мире футболистом, и проще всего этого добиться в Мадриде, когда постаревший Криштиану Роналду уже не сможет демонстрировать эффективную игру.

Боссы ПСЖ не станут препятствовать переходу Неймара, если клуб успешно выступит в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Pancher_95
Pancher_95 ответил NGY
сегодня в 00:53
Где сегодня был твой неймар? Его схавал Начо, который даже не играет в старте)))
NGY
NGY ответил Pancher_95
вчера в 23:42
Pancher_95:
Есть Иско, Асенсио, которые вполне могут стать лидерами команды
Они не обладают той гениальностью, что есть у Неймара.
Pancher_95
Pancher_95 ответил NGY
вчера в 23:37
Есть Иско, Асенсио, которые вполне могут стать лидерами команды
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 22:41
Источник, как тебя зовут? Соккер,хватит уже, не интересно. ..
бoсх
бoсх
вчера в 20:58
ну и отлично.сильный игрок возвратится в сильный чемпионат!)
NGY
NGY ответил Pancher_95
вчера в 20:42
Pancher_95:
В Реале тоже придется играть на Роналду. Ибо Роналду слишком много значит для Реала. А этому г...не быть лидером Реала.
Ну Рон же тоже не вечен, и нужен новый лидер!
shur
shur
вчера в 18:42
...наконец то озвучена главная оценка роли и незаменимости Рона "Мистер Постаревший",рэспект...
Pancher_95
Pancher_95 ответил NGY
вчера в 18:37
В Реале тоже придется играть на Роналду. Ибо Роналду слишком много значит для Реала. А этому г...не быть лидером Реала.
NGY
NGY ответил Pancher_95
вчера в 18:30
Pancher_95:
Этого гаденыша еще не хватало в команде. Лучше уж бревно бенза до конца карьеры держать в основе, чем купить этого алчного негодяя. Вон барса дала ему дорогу в большой футбол и как он с ним поступил? Все еще не могут избавиться от этого клеща.
"барса дала ему дорогу в большой футбол"..???? 😄😄

Это еще большой вопрос, кто кому еще больше дал...!

Неймар за эти годы в стане каталонцев, помог выиграть им требл и другие трофеи, а в конце обогатил барсуков на 222 ляма...!

Или он что, должен был до конца карьеры сидеть в барсе и работать на фамилию Месси...?!

Неймар гениальный игрок, и априоре не должен работать на чье-то имя, когда сам по праву достоин всех личных наград и такой же з/п как у Месси, но которую барса не готова была ему платить!

Так что, он правильно поступил что ушел!
Pancher_95
Pancher_95
вчера в 18:16
Этого гаденыша еще не хватало в команде. Лучше уж бревно бенза до конца карьеры держать в основе, чем купить этого алчного негодяя. Вон барса дала ему дорогу в большой футбол и как он с ним поступил? Все еще не могут избавиться от этого клеща.
NOVA
NOVA
вчера в 18:13
а нужен ли он вообще? да и стоить будет огого!!
112910415
112910415
вчера в 18:02
большущая вероятность
Ali barca
Ali barca
вчера в 17:51
А если проиграет ПСЖ в этом году что будет
cevin cigan
cevin cigan ответил Охотник На Глоров Реала
вчера в 17:48
    cevin cigan
    cevin cigan ответил Охотник На Глоров Реала
    вчера в 17:40
      kind pennywise
      kind pennywise
      вчера в 17:15
      Нафиг следующего года ждать? за это время и сдать можно раз уровень Лиги 1 слабее. Ай да прям летом, на пару с Роналду в нападении гасить Примеру :-D
      lobsterdam
      lobsterdam
      вчера в 17:02
      за 250 млн препятствовать не будут...
      КЭТиК
      КЭТиК
      вчера в 16:38
      Уже 15 раз из одного источника информацию перепечатывают.
      Igo0rek
      Igo0rek
      вчера в 16:10
      Более жадного до денег и славы игрока, я наверное еще не видел...
      Алексей Буренин
      Алексей Буренин
      вчера в 15:52
      Все к этому идет
      cevin cigan
      cevin cigan ответил Охотник На Глоров Реала
      вчера в 15:40
      А много он показал у барсуков и ПСЖ? Перейдёт-нормально,не перейдёт,ни у одного Мадридиста,это трагедией не будет! Да и ещё,чтобы не быть пустозвоном,можешь расскажешь нам,сколько и кому Реал загубил карьеру?
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      вчера в 15:35
      Многочисленные разговоры о Неймаре "убьют" в нем игрока.
      Борисыч1
      Борисыч1
      вчера в 15:28
      Слишком далеко загадывать не стоит. Хотя определённый смысл в таком переходе есть.
      Спагетти
      Спагетти
      вчера в 15:18
      Но для этого реал должен слить сегодня парижанам :)))
      Багров-брат
      Багров-брат
      вчера в 15:07
      Логика Неймара: "В Барсе звездануться не получилось, ПСЖ не мой уровень, а у сливочных скоро трон освободится... О! Мне туда!"
      vastudio
      vastudio
      вчера в 15:07
      Реал уже задумается приглашать ли эту крысу))))))
      cska.78
      cska.78
      вчера в 15:03
      Сейчас весь год будут мусолить эти слухи!
      Тео Джонс
      Тео Джонс
      вчера в 14:54
        loko7
        loko7
        вчера в 14:35
        Именно Реал может помешать успешному выступлению ПСЖ.
        ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
        ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
        вчера в 14:34
        МОЖЕТ ПЕРЕЙДЁТ, А МОЖЕТ И НЕТ !
        ГЫ-ГЫ
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