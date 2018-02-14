Источник: Неймар перейдет в «Реал» в 2019 году

Согласно информации испанского источника, нападающий ПСЖ Неймар вернется в Испанию летом 2019 года, заключив контракт с «Реалом».

Бразилец уже распланировал свое будущее и осознал, что переезд во Францию был ошибкой, а уровень здешнего чемпионата оказался чересчур низким. Форвард хочет стать первым в мире футболистом, и проще всего этого добиться в Мадриде, когда постаревший Криштиану Роналду уже не сможет демонстрировать эффективную игру.

Боссы ПСЖ не станут препятствовать переходу Неймара, если клуб успешно выступит в Лиге чемпионов.