Источник: Неймар перейдет в «Реал» в 2019 году

Согласно информации испанского источника, нападающий ПСЖ Неймар вернется в Испанию летом 2019 года, заключив контракт с «Реалом».
Бразилец уже распланировал свое будущее и осознал, что переезд во Францию был ошибкой, а уровень здешнего чемпионата оказался чересчур низким. Форвард хочет стать первым в мире футболистом, и проще всего этого добиться в Мадриде, когда постаревший Криштиану Роналду уже не сможет демонстрировать эффективную игру.
Боссы ПСЖ не станут препятствовать переходу Неймара, если клуб успешно выступит в Лиге чемпионов.
Это еще большой вопрос, кто кому еще больше дал...!
Неймар за эти годы в стане каталонцев, помог выиграть им требл и другие трофеи, а в конце обогатил барсуков на 222 ляма...!
Или он что, должен был до конца карьеры сидеть в барсе и работать на фамилию Месси...?!
Неймар гениальный игрок, и априоре не должен работать на чье-то имя, когда сам по праву достоин всех личных наград и такой же з/п как у Месси, но которую барса не готова была ему платить!
Так что, он правильно поступил что ушел!
Это еще большой вопрос, кто кому еще больше дал...!
Неймар за эти годы в стане каталонцев, помог выиграть им требл и другие трофеи, а в конце обогатил барсуков на 222 ляма...!
Или он что, должен был до конца карьеры сидеть в барсе и работать на фамилию Месси...?!
Неймар гениальный игрок, и априоре не должен работать на чье-то имя, когда сам по праву достоин всех личных наград и такой же з/п как у Месси, но которую барса не готова была ему платить!
Так что, он правильно поступил что ушел!
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ