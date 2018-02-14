Стала известна заявка «Милана» на матч против «Лудогорца», Калинич вне списка

Пресс-служба «Милана» опубликовала список игроков, которые будут в распоряжении главного тренера «россонери» Дженнаро Гаттузо в завтрашнем матче 1/16 финала Лиги Европы против «Лудогорца». Отметим, что нападающий миланцев Никола Калинич пропустит встречу из-за травмы.
Вратари: Дж. Доннарумма, А. Доннарумма, Гуарноне;
Защитники: Абате, Бонуччи, Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Сапата, Рикардо Родригес;
Полузащитники: Билья, Чалханоглу, Бонавентура, Кессье, Маури, Монтоливо;
Нападающие: Борини, Сусо, Кутроне, Андре Силва.