Билья: «На Игуаина сильно влияет деструктивная критика»

Полузащитник «Милана» Лукас Билья хорошо знаком с нападающим «Ювентуса» Гонсало Игуаином по сборной Аргентины и знает, что его соотечественник слишком остро воспринимает критику:
«На Игуаина сильно влияет деструктивная критика, необязательно касающаяся только футбола. Надеюсь, что он получит шанс в сборной.
Чемпионат мира? Мы рассчитываем на Лионеля Месси, но не считаем себя фаворитами».
Сегодня Игуаин отреагировал на критику болельщиков, обвинивших «Ювентус» в безвольно упущенной победе в матче с «Тоттенхэмом».
«На Игуаина сильно влияет деструктивная критика»
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Гонсало психологически не устойчив, может ему другую профессию выбрать?
«На Игуаина сильно влияет деструктивная критика»
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Гонсало психологически не устойчив, может ему другую профессию выбрать?