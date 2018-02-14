Билья: «На Игуаина сильно влияет деструктивная критика»

Полузащитник «Милана» Лукас Билья хорошо знаком с нападающим «Ювентуса» Гонсало Игуаином по сборной Аргентины и знает, что его соотечественник слишком остро воспринимает критику:

«На Игуаина сильно влияет деструктивная критика, необязательно касающаяся только футбола. Надеюсь, что он получит шанс в сборной.

Чемпионат мира? Мы рассчитываем на Лионеля Месси, но не считаем себя фаворитами».

Сегодня Игуаин отреагировал на критику болельщиков, обвинивших «Ювентус» в безвольно упущенной победе в матче с «Тоттенхэмом».