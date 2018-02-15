«Реал» одержал волевую победу над ПСЖ

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» сломил сопротивление ПСЖ.
Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу».
«Реал» - ПСЖ - 3:1 (1:1)
Голы: Роналду 45 (пен), 83, Марсело 86 — Рабьо 33.
«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Начо, Рамос, Модрич, Каземиро (Васкес 79), Иско (Асенсио 79), Кроос, Роналду, Бензема (Бэйл 68).
Главный тренер: Зинедин Зидан.
ПСЖ: Ареоля, Маркиньос, Бершиче, Дани Алвес, Кимпембе, Верратти, Ло Чельсо (Дракслер 84), Рабьо, Неймар, Мбаппе, Кавани (Менье 66).
Главный тренер: Унаи Эмери.
Предупреждения: Неймар 14, Ло Чельсо 25, Иско 32, Рабьо 64, Начо 78, Менье 90.
Судья: Джанлука Рокки.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В другом матче дня «Ливерпуль» поиздевался над «Порту» (5:0).
Красавцы Реал! Всех с победой! Молодцы!
Роналду как обычно на высоте и Асенсио с Марсело порадовали!
ПСЖ перегорели от того что большинство их считали фаворитами.
Красавцы Реал! Всех с победой! Молодцы!
Роналду как обычно на высоте и Асенсио с Марсело порадовали!
ПСЖ перегорели от того что большинство их считали фаворитами.