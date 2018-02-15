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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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«Реал» одержал волевую победу над ПСЖ

сегодня, 00:37
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» сломил сопротивление ПСЖ.

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» - ПСЖ - 3:1 (1:1)
Голы: Роналду 45 (пен), 83, Марсело 86 — Рабьо 33.

«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Начо, Рамос, Модрич, Каземиро (Васкес 79), Иско (Асенсио 79), Кроос, Роналду, Бензема (Бэйл 68).
Главный тренер: Зинедин Зидан.

ПСЖ: Ареоля, Маркиньос, Бершиче, Дани Алвес, Кимпембе, Верратти, Ло Чельсо (Дракслер 84), Рабьо, Неймар, Мбаппе, Кавани (Менье 66).
Главный тренер: Унаи Эмери.

Предупреждения: Неймар 14, Ло Чельсо 25, Иско 32, Рабьо 64, Начо 78, Менье 90.

Судья: Джанлука Рокки.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В другом матче дня «Ливерпуль» поиздевался над «Порту» (5:0).

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Все комментарии
Saang
Saang ответил Lazio-Kiev
сегодня в 02:04
Lazio-Kiev:
Ахах, сохранил)
neomessi
neomessi
сегодня в 02:00
Что и требовалось ожидать.
Я изначально говорил что не верю я в этот псж, кто бы там не играл. Ну не команда она, а полный шлак. А РМ с победой.
Fenomen-9
Fenomen-9 ответил Lazio-Kiev
сегодня в 01:58
А тебя и твоих товарищей глоров похоронят в холодильнике))) намек понял? вот и славно))))
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 01:56
Saang
Saang ответил cevin cigan
сегодня в 01:53
cevin cigan:
Чем люди смотрят футбол? Один барсук ляпнет,а другие подхватывают....ПСЖ играл лучше......это пи....ц.......
Начало второго ПСЖ были лучше однозначно и большая часть первого тоже. Реал их словил на том что они перемололи сами себя об их оборону а сами приберегли силы на конец игры, где и зарешали.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:51
Реал с заслуженной Победой! Удачи в дальнейшем!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:50
парижанка неймар в печале)))
cevin cigan
cevin cigan ответил Fenomen-9
сегодня в 01:48
Fenomen-9:
Для тех кто говорит Псж играл лучше..Скопировано с соседней новости.. Удары по воротам (в створ): 17 (8) – 12 (4) Владение мячом (точность передач): 50,4 % (89 %) - 49,6 % (87 %) Отборы (выигранные верховые единоборства): 30 (13) – 16 (6) А это для тех,Кто говорит о судействе.. -Неймара стоило удалить за симуляцию? -Так что Неймара формально можно было удалить-
Чем люди смотрят футбол? Один барсук ляпнет,а другие подхватывают....ПСЖ играл лучше......это пи....ц.......
Fenomen-9
Fenomen-9
сегодня в 01:44
Для тех кто говорит Псж играл лучше..Скопировано с соседней новости..
Удары по воротам (в створ): 17 (8) – 12 (4)
Владение мячом (точность передач): 50,4 % (89 %) - 49,6 % (87 %)
Отборы (выигранные верховые единоборства): 30 (13) – 16 (6)
А это для тех,Кто говорит о судействе..

-Неймара стоило удалить за симуляцию?
-Так что Неймара формально можно было удалить-
Aram Yagubyan
Aram Yagubyan
сегодня в 01:41
Класс, псж всю игру играл лучше, а выиграл реал. Плохо играл реал, но псж забивать надо свое было.
Fenomen-9
Fenomen-9
сегодня в 01:36
А если честно,то неймару далеко до Роналду еще.Моменты у него были и хорошие,но забить не смог,еще и карточку получил.
NOVA
NOVA
сегодня в 01:35
Реал это
Суперр!!
Fenomen-9
Fenomen-9
сегодня в 01:30
Главное,чтоб в ответке не расслабились.
матос
матос
сегодня в 01:30
    Saang
    Saang ответил Ruslik1982
    сегодня в 01:27
    Ruslik1982:
    провалились потому, что половина игроков ПСЖ полное название команды не выговорят даже с 3го раза, можно грызть землю за Реал, но "грызть землю за ПСЖ" звучит смешно.
    Если Реал будет играть так же в гостях и ПСЖ опять продуют то их можно смело расшифровывать как Париж Сел в Ж... Ну дальше догадываетесь...
    cevin cigan
    cevin cigan ответил barcafan1990
    сегодня в 01:26
    barcafan1990:
    Понятно) Адекватностью тут и не пахнет.
      матос
      матос
      сегодня в 01:25
      Реал и его болел с важной и нужной победой! Лизун Реала с Донбасса еще не был?)
      Fenomen-9
      Fenomen-9
      сегодня в 01:25
      Приятно,что матч смотрели не только фаны Реала,но и глоры барсы))) Вот оно величие королей)
      eleven LC
      eleven LC ответил alex1990for
      сегодня в 01:24
      Это абсолютно не важно,главное в футболе это голы ,а голы Рон забивает!
      Остальное не нужная лирика!
      barcafan1990
      barcafan1990 ответил cevin cigan
      сегодня в 01:24
      cevin cigan:
      Дружок......я всегда оставляю своё мнение,на самые провальные игры Реала(и не надо трындеть-это факт). Я приципиально(и не только я,но и Реаловцы)не смотрят матчи барсуков! Вы нам противны! Вот вы сидите до утра ,на Реаловских играх....это радует,что мы вам покоя не даём.
      Понятно) Адекватностью тут и не пахнет.
      benderivan
      benderivan
      сегодня в 01:23
      После жеребьевки сразу написал про подобный результат.
      cevin cigan
      cevin cigan ответил barcafan1990
      сегодня в 01:22
      barcafan1990:
      Конечно я смотрел Реал. Реал-ПСЖ - лучшая вывеска 1/8. И футбол отличный был. ПСЖ, как по мне лучше смотрелся, но Реал вывез на морально-волевых. Только зачем вы сразу приплетаете "барсуков", еще и боятся кого то там надо) Умейте достойно побеждать. Когда вы Алавесу влетали я вас в комментариях не видел. В общем, надеюсь Барса пройдет Челси, а Реал ПСЖ и они встретятся.
      Дружок......я всегда оставляю своё мнение,на самые провальные игры Реала(и не надо трындеть-это факт). Я приципиально(и не только я,но и Реаловцы)не смотрят матчи барсуков! Вы нам противны! Вот вы сидите до утра ,на Реаловских играх....это радует,что мы вам покоя не даём.
      Ruslik1982
      Ruslik1982 ответил Saang
      сегодня в 01:20
      Saang:
      Поэтому и провалились сегодня. Все начало второго тайма за ними было. И если честно (без обид), мне показалось что Неймар приехал не вырывать зубами победу а перед Пересом покрасоваться техничностью.
      провалились потому, что половина игроков ПСЖ полное название команды не выговорят даже с 3го раза, можно грызть землю за Реал, но "грызть землю за ПСЖ" звучит смешно.
      Bavaria_M
      Bavaria_M
      сегодня в 01:19
      позор псж. 2 раз обделались в лч. да еще с таким составом.
      и надеюсь кросса в сборную вызывать не будут. стал ужасный симулянт позор ему,
      Ruslik1982
      Ruslik1982 ответил bekRM
      сегодня в 01:19
      bekRM:
      4 золотых бутс. Но согласен тем что Суарес опережает Рона по актерским мастерствам. Лучше всех умеет нырять
      опережает по количество надкусанных ушей
      bekRM
      bekRM ответил da da da
      сегодня в 01:18
      4 золотых бутс. Но согласен тем что Суарес опережает Рона по актерским мастерствам. Лучше всех умеет нырять
      da da da
      da da da ответил FERIS
      сегодня в 01:18
      FERIS:
      Не претворяйся идиотом...
      если ЗМ ты имеешь ввиду то это специфичная награда на сегодня,а что касается трофеев то в клубах и в сборной он не обделен ими.
      barcafan1990
      barcafan1990 ответил cevin cigan
      сегодня в 01:17
      cevin cigan:
      Вы же смотрели Реал!!! Почему все барсуки воткнули свои рога в этот матч,а не Порту-Ливер??? Бздёхайте....так и скажите!
      Конечно я смотрел Реал. Реал-ПСЖ - лучшая вывеска 1/8. И футбол отличный был. ПСЖ, как по мне лучше смотрелся, но Реал вывез на морально-волевых. Только зачем вы сразу приплетаете "барсуков", еще и боятся кого то там надо) Умейте достойно побеждать. Когда вы Алавесу влетали я вас в комментариях не видел. В общем, надеюсь Барса пройдет Челси, а Реал ПСЖ и они встретятся.
      Saang
      Saang ответил NGY
      сегодня в 01:17
      NGY:
      Ну это да, но Псж просто не использовал созданные им моменты, или разогнанной им атакой.
      Поэтому и провалились сегодня. Все начало второго тайма за ними было.
      И если честно (без обид), мне показалось что Неймар приехал не вырывать зубами победу а перед Пересом покрасоваться техничностью.
      cevin cigan
      cevin cigan
      сегодня в 01:17
      Не сочтите не скромным(но прочтите мой пост "стартовые составы" 21.31 и мой с Зиданом план "Б" на второй тайм)
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