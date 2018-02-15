Стали известны соперники «Уфы» на третьем зимнем сборе

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что стали известны соперники на товарищеские матчи команды на третьем зимнем сборе.

«18 февраля уфимская команда проведёт товарищескую игру с клубом „Вентспилс“ (Латвия), 21 февраля — с испанским „Леванте“, а 24 февраля — с командой „Ред Арровс“ (Замбия).

Напомним, что тренировочный сбор подопечных Сергея Семака проходит в испанском городе Бенидорме с 14 по 25 февраля», - сообщает пресс-служба.



Ранее сообщалось, что также стали известны соперники «Ростова» на третьем зимнем сборе.