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Радченко: «Сегодня можно ожидать дебюта Заболотного за „Зенит“»

вчера, 15:27
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями накануне матча петербургской команды в 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика».

«Будет очень интересно посмотреть на первые игры после перерыва, по ним можно будет определить, в каком состоянии наши клубы подходят к весенней части чемпионата. Трудно сказать, что кому-то особенно повезло с соперником. Думаю, шансы у всех примерно равные. 

В Шотландии сегодня можно ожидать дебюта Заболотного в основном составе „Зенита“. Матч будет непростой, но видно, что Манчини рассчитывает на Антона: на сборах форвард играл часто. 

„Селтик“ — однозначный лидер шотландского чемпионата. Но не могу сказать, что „Селтик“ стал сильнее по сравнению с тем, каким он был 20-30 лет назад. Думаю, что „Селтик“, как и говорил Манчини, мог бы играть в английской Премьер-Лиге, но был бы там „середнячком“».

Отметим, что в этом матче «Зенит» сыграет в лазурной форме

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 19:06
Желаю Заболотному хорошо сыграть за Зенит
Литейный 4
Литейный 4 ответил Miaf
вчера в 17:31
Miaf:
Готов сегодня утешать Салли после несправедливой битвы с селтиком и очередного позора, или сядешь на колени к Николе, чтобы он приласкал и утешил?
Я ночью сплю, а не за клавой мозоли натираю. Ночью буду спать крепким сном и проснусь утром в хорошем настроении. Зная, что Спартак установил рекорд, а Зенит как обычно обыграл соперника! Ахахахаха!
Miaf
Miaf ответил Литейный 4
вчера в 17:28
Литейный 4:
Зенит будет в два напа скорее всего играть. Кокорин и Заболотный.
Готов сегодня утешать Салли после несправедливой битвы с селтиком и очередного позора, или сядешь на колени к Николе, чтобы он приласкал и утешил?
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 17:25
Зенит будет в два напа скорее всего играть. Кокорин и Заболотный.
Sully
Sully ответил Miaf
вчера в 17:12
Miaf:
После матча будите вместе со Степаном утешать друг друга.
как бы тебе вместе с филлом не утешать друг друга))
Miaf
Miaf ответил Sully
вчера в 17:08
Sully:
ну мы же не вы)) пройдем... Антихер, а ты вылезешь после матча, или по срочным делам пойдешь? :D
После матча будите вместе со Степаном утешать друг друга.
Sully
Sully ответил AntiherQ1488
вчера в 16:53
AntiherQ1488:
А что, вы прошли Селтик?
ну мы же не вы)) пройдем...

Антихер, а ты вылезешь после матча, или по срочным делам пойдешь? :D
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Sully
вчера в 16:30
Sully:
уже нашли себе отмазку?)) то что вас баски взгреют это и ежу понятно, вы уже досрочно вылетели при жеребьевки, а насчет чемпионата и 3 места, тут ты переборщил, спарта4ку 5 место за радость будет, выше даже не ждите, юбилей Симоняна раз в 16 лет))
А что, вы прошли Селтик?
Sully
Sully ответил Miaf
вчера в 16:24
Miaf:
В общем вечером скажут, что проиграли ,чтобы сосредоточиться на 3 месте в чемпионате.
уже нашли себе отмазку?)) то что вас баски взгреют это и ежу понятно, вы уже досрочно вылетели при жеребьевки, а насчет чемпионата и 3 места, тут ты переборщил, спарта4ку 5 место за радость будет, выше даже не ждите, юбилей Симоняна раз в 16 лет))
denmig
denmig
вчера в 15:57
да! сегодня за-болотный насмотрится прямо с поля, как селтик зениту навтыкает!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:45
Все равно кто будет играть лишь бы выиграли.
Miaf
Miaf
вчера в 15:41
В общем вечером скажут, что проиграли ,чтобы сосредоточиться на 3 месте в чемпионате.
AntiherQ1488
AntiherQ1488
вчера в 15:35
У бомжей -1, ясно))
Parovoznik
Parovoznik
вчера в 15:32
Думаю, что „Селтик“, как и говорил Манчини, мог бы играть в английской Премьер-Лиге, но был бы там „середнячком“
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1036606.shtml
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Середняк аглицкой Премьер-лиги по бюджету не уступает Зениту. Думаю, по остальным показателям тоже.
Так что не надо тут шапкозакидательских настроений: соперник у Зенита очень серьёзный. К то му же не расслабленный зимним перерывом.
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