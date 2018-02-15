Радченко: «Сегодня можно ожидать дебюта Заболотного за „Зенит“»

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями накануне матча петербургской команды в 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика».



«Будет очень интересно посмотреть на первые игры после перерыва, по ним можно будет определить, в каком состоянии наши клубы подходят к весенней части чемпионата. Трудно сказать, что кому-то особенно повезло с соперником. Думаю, шансы у всех примерно равные.



В Шотландии сегодня можно ожидать дебюта Заболотного в основном составе „Зенита“. Матч будет непростой, но видно, что Манчини рассчитывает на Антона: на сборах форвард играл часто.



„Селтик“ — однозначный лидер шотландского чемпионата. Но не могу сказать, что „Селтик“ стал сильнее по сравнению с тем, каким он был 20-30 лет назад. Думаю, что „Селтик“, как и говорил Манчини, мог бы играть в английской Премьер-Лиге, но был бы там „середнячком“».



Отметим, что в этом матче «Зенит» сыграет в лазурной форме.