Радченко: «Сегодня можно ожидать дебюта Заболотного за „Зенит“»

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями накануне матча петербургской команды в 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика».
«Будет очень интересно посмотреть на первые игры после перерыва, по ним можно будет определить, в каком состоянии наши клубы подходят к весенней части чемпионата. Трудно сказать, что кому-то особенно повезло с соперником. Думаю, шансы у всех примерно равные.
В Шотландии сегодня можно ожидать дебюта Заболотного в основном составе „Зенита“. Матч будет непростой, но видно, что Манчини рассчитывает на Антона: на сборах форвард играл часто.
„Селтик“ — однозначный лидер шотландского чемпионата. Но не могу сказать, что „Селтик“ стал сильнее по сравнению с тем, каким он был 20-30 лет назад. Думаю, что „Селтик“, как и говорил Манчини, мог бы играть в английской Премьер-Лиге, но был бы там „середнячком“».
Отметим, что в этом матче «Зенит» сыграет в лазурной форме.
Антихер, а ты вылезешь после матча, или по срочным делам пойдешь? :D
Антихер, а ты вылезешь после матча, или по срочным делам пойдешь? :D
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1036606.shtml
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Середняк аглицкой Премьер-лиги по бюджету не уступает Зениту. Думаю, по остальным показателям тоже.
Так что не надо тут шапкозакидательских настроений: соперник у Зенита очень серьёзный. К то му же не расслабленный зимним перерывом.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1036606.shtml
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Середняк аглицкой Премьер-лиги по бюджету не уступает Зениту. Думаю, по остальным показателям тоже.
Так что не надо тут шапкозакидательских настроений: соперник у Зенита очень серьёзный. К то му же не расслабленный зимним перерывом.