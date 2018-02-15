«Барселона» и «Гремио» в эти выходные обсудят трансфер Артура

Представители «Барселоны» и «Гремио» на этой неделе проведут встречу, чтобы обсудить грядущий трансфер полузащитника бразильского клуба Артура.

Некоторый прогресс в переговорах достигнут, но по-прежнему остаются разногласия по сумме.

«Гремио» хочет за футболиста 30 млн евро, однако дело в том, что права на Артура принадлежат не только этому клубу. Таким образом, если доля «Гремио» составит 30 млн евро, общая сумма перехода обойдется «Барсе» примерно в 50 млн.

Ранее сам хавбек уже заявлял, что симпатизирует «Барселоне».