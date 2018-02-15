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Источник: «Амкар» расплатился со всеми долгами по зарплате

вчера, 18:54

Финансовые проблемы грозили «Амкару» досрочным снятием с чемпионата России, но губернатор Пермского края пообещал, что клуб доиграет сезон до конца.

По информации источника, «черно-белые» уже погасили перед футболистами и персоналом все долги.

По итогам 20 туров РФПЛ «Амкар» занимает 13 место в турнирной таблице.

Всё о финансовых проблемах "Амкара"

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Все комментарии
Shamil79
Shamil79 ответил susanin ultrazenith
вчера в 21:44
susanin ultrazenith:
И слава Богу! Вот только одного не понимаю. Пермский олигарх Рыболовлев содержит клуб "Монако", а в родной "Амкар" деньги вкладывать отказывается. У меня слов нет по этому поводу, одни междометия...
монегаски редкий малочисленный народ требуют помощи...не может отказать широкая русская душа
Kerri
Kerri
вчера в 20:25
Вот и хорошо!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил За адекватность
вчера в 20:08
За адекватность:
Я как то писал, что г-н Решетников ( граждане Пермского края его выбрали губернатором,вроде бы должность назначаемая, но выборы были), в первый год правления не посмеет уничтожить клуб. Да только хотелось бы узнать что дальше. Или главное сезон доиграть?
Доиграют и ещё через пару лет в Европе засветятся!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:07
И слава Богу!
Вот только одного не понимаю.
Пермский олигарх Рыболовлев содержит клуб "Монако", а в родной "Амкар" деньги вкладывать отказывается.
У меня слов нет по этому поводу, одни междометия...
008Maximus
008Maximus
вчера в 19:57
Если бы не диджэй смэш, долги бы остались пожизнено. А так начудили и страшно стало.
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 19:38
Давно бы так.
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:18
Я как то писал, что г-н Решетников ( граждане Пермского края его выбрали губернатором,вроде бы должность назначаемая, но выборы были), в первый год правления не посмеет уничтожить клуб. Да только хотелось бы узнать что дальше. Или главное сезон доиграть?
ДСА
ДСА
вчера в 19:10
Деньги получили, теперь можно и валить.
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:06
молодчики
Faustello
Faustello
вчера в 18:59
Теперь вместе с кэвээнщиками будет тренироваться ))
CSKA Rek
CSKA Rek
вчера в 18:58
рад за Амкар,удачи
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