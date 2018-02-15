Источник: «Амкар» расплатился со всеми долгами по зарплате

Финансовые проблемы грозили «Амкару» досрочным снятием с чемпионата России, но губернатор Пермского края пообещал, что клуб доиграет сезон до конца.
По информации источника, «черно-белые» уже погасили перед футболистами и персоналом все долги.
По итогам 20 туров РФПЛ «Амкар» занимает 13 место в турнирной таблице.
Вот только одного не понимаю.
Пермский олигарх Рыболовлев содержит клуб "Монако", а в родной "Амкар" деньги вкладывать отказывается.
У меня слов нет по этому поводу, одни междометия...
Вот только одного не понимаю.
Пермский олигарх Рыболовлев содержит клуб "Монако", а в родной "Амкар" деньги вкладывать отказывается.
У меня слов нет по этому поводу, одни междометия...